Des batteries rechargeables grâce aux excréments de poisson

publié le 06/05/2019 à 15:18

L'exploration sous-marine est limitée par la durée de vie trop courte des batteries. La marine américaine remédie à ce problème en créant une batterie qui s'alimente directement depuis le fond de l'océan. Appelées "microbial fuel cells", qui signifie "piles à bactéries", elles transforme les excréments de poisson en énergie.



Selon le magazine américain New Scientist, la US Navy testerait actuellement ces batteries en conditions réelles. Elles fonctionnent comme des piles à combustibles classiques. Elles se nourrissent des micro-organismes, déjections et bactéries présentes au fond de l'océan, les digèrent libérant des électrons qui créent du courant. La pile, au contact de l'eau, peut alors se charger en énergie. Et les excréments de poisson sont une excellente ressource pour plusieurs raisons : on en trouve en abondance et elle est inépuisable. Une alternative parfaitement écologique donc.

Il reste tout de même un problème majeur : le trop faible rendement en énergie ce qui allonge considérablement le temps de charge. Avec ces batteries, il faudrait compter presqu'une journée entière pour charger un iPhone X et environ un an pour charger une robot sous-marin autonome.

Les chercheurs travaillent donc sur une solution prometteuse. Ils comptent installer des batteries bactériennes "géantes" sédentaires. Chargées en permanence, elles feraient office de stations de charge pour les robots en exploration.