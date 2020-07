publié le 23/07/2020 à 08:31

Les Delta Aquarides Sud raviront comme chaque année des milliers d'astronomes et d'amoureux du ciel. Cet essaim de météores est visible à l’œil nu depuis le 12 juillet et jusqu'au 19 août. Elles atteindront leur pic d'activité ce mercredi 29 juillet.

Entre 15 et 20 étoiles filantes défileront dans le ciel chaque heure. Ce phénomène est observable depuis le monde entier, mais il reste plus visible depuis l'hémisphère Nord. Il est possible de contempler ce spectacle une fois la nuit tombée, à partir de 21h, et jusqu'à l'aube.

Les Delta Aquarides demeurent encore méconnues pour les scientifiques. Elles semblent provenir d'une étoile appelée Delata Aquarii, au niveau de la constellation du Verseau. Une seconde hypothèse suggère qu'elles viendrait de comètes nommées Marsden et Kracht

Cette pluie de météores reste tout de même moins visibles que celle des Perséides, qui laisse une grande traînée enflammée derrière chaque étoile. Pourtant, la communauté scientifique et les amateurs d'astronomie attendent cet événement chaque année.