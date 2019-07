publié le 29/07/2019 à 19:11

Ce lundi 29 juillet, les amateurs d'astronomie vont pouvoir profiter du spectacle du pic des Delta Aquarides Sud, une pluie d'étoiles filantes qui se produit entre le 12 juillet et le 13 août.

Le phénomène sera visible dans le monde entier. Mais il sera un peu plus spectaculaire dans l'hémisphère sud qu'au Nord, en raison du positionnement du radiant, le point dans le ciel d'où semblent venir les étoiles, en l'occurrence, la constellation du Verseau.

Les Delta Aquarides Sud seront visibles dès la nuit tombée, en début de soirée, à partir de 21 heures et jusqu'à l'aube en France. Il sera possible de voir entre quinze et vingt étoiles traverser le ciel par heure à une vitesse moyenne de 41 km par seconde.

Pour admirer le spectacle, il est conseillé de trouver un endroit préservé de toute pollution lumineuse. Des cartes réalisées par l'Association d'astronomie d'Île-de-France permettent de repérer les sites les plus propices à l'observation.

Sur son site, la Nasa recommande ensuite de s'allonger sur le dos et de regarder à mi-chemin entre l'horizon et le zénith, à 45 degrés de la constellation du Verseau. Laissez ensuite une demi-heure à vos yeux afin qu'ils s'habituent à l'obscurité.

Visibilité nocturne de la constellation du Verseau Crédit : Creative Commons Wikipedia

Le prochain rendez-vous a cocher dans l'agenda sera la nuit du 12 au 13 août avec le pic d'activité des Perséides qui permet d'admirer plus d'une centaine de météores par heure les meilleures années.