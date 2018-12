publié le 18/12/2018 à 23:01

La planète X se fait attendre... Alors que les astronomes du monde entier tentent de trouver l'énorme corps céleste réputé pour "faire pencher" le système solaire, beaucoup d'entre eux font des découvertes inattendues. Et la dernière en date a été baptisée "Farout" (pour "far out", qui signifie "loin").



Un nouveau record a été battu : "2018 VG18", de son nom scientifique, est l'exoplanète la plus éloignée du Soleil de notre système jamais observée. Distante à quelque 120 unités astronomiques (une unité astronomique représentant la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres), soit à environ 18 milliards de kilomètres, Farout a été détectée par le télescope Subaru, basé à Mauna Kea (Hawaï).

Elle détrône Eris, dernière exoplanète détentrice du record, loin de 96 unités astronomiques.

Échelle comparative des distances des planètes du système solaire et de quelques exoplanètes connues, dont VG18 Farout Crédit : Carnegie Institution for Science

La découverte, menée par Scott Sheppard de la Carnegie Institution, David Tholen de l'université d'Hawaï et Chad Trujillo de l'université de l'Arizona du Nord, a été dévoilée le 17 décembre. Ce même groupe de chercheurs avait annoncé, il y a quelques semaines, avoir identifié une planète surnommée "Le Gobelin".

Vue du Télescope Subaru, qui a découvert VG18 Farout le 10 novembre 2018 Crédit : Carnegie Institution for Science

D'un diamètre de 500 kilomètres, cette planète naine posséderait des reflets rosés, probablement dus, selon les scientifiques, à une surface glacée, même si sa composition demeure pour l'instant inconnue. Son orbite est également indéfinissable, car trop loin et donc trop lente. Néanmoins, son existence apporte une pierre supplémentaire aux recherches pour l'instant peu fructueuses sur la planète X.