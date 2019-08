publié le 21/08/2019 à 14:02

La jeune étoile Beta Pictoris est située à 63,4 années-lumières de la Terre. Ce système planétaire n'a que 20 millions d'années, ce qui est bien peu comparé aux 4,6 milliards d'années du système solaire. C'est dans son orbite que Beta Pictoris C a été découverte.

Cette planète est 16 fois plus grande et 3.000 fois plus lourde que la Terre. Elle est située une distance de l'étoile Beta Pictoris équivalant à 2,7 fois la distance Terre-Soleil. En orbite relativement proche de son étoile, Beta Pictoris C en fait le tour complet en 1.200 jours.

Beta Pictoris C a été détectée de manière indirecte grâce au spectrographe HARPS, un chasseur de planètes de l'Observatoire européen austral (ESO) installé au Chili. Les chercheurs ont utilisé la méthode dite "des vitesses radiales", qui consiste à détecter dans le spectre d'une étoile les perturbations causées par la présence autour d'elle d'un corps céleste.

Beta Pictoris et son système sont déjà bien connus

L'étoile Beta Pictoris est connue depuis longtemps pour sa rotation rapide, et est visible à l’œil nu depuis la Terre. Elle est devenue célèbre dans les années 1980 quand elle a permis à des astronomes d'obtenir la première image d'un disque de poussière et de gaz entourant une étoile, vestige du nuage primitif qui lui a donné naissance.

Autour de l'étoile Beta Pictoris, plusieurs planètes ont été découvertes. Une autre étoile très massive, Beta Pictoris B, a été détectée en 2009. Elle est presque jumelle de Beta Pictoris C, avec des dimensions similaires, mais est plus éloignée de l'étoile.

Elle orbite autour de son étoile hôte à une distance équivalant à huit fois la distance Terre-Soleil et tourne sur elle-même à au moins 100.000 km/heure, soit près de 60 fois plus vite que la Terre. La durée du jour n'y excède pas les 8 heures.