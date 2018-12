publié le 05/12/2018 à 17:06

Ces dernières semaines, TikTok (alias Douyin en Chine) est devenue l'une des applications les plus populaires au monde. À mi-chemin entre Vine, Snapchat et le karaoké, ce service rencontre un succès éclatant chez les adolescents qui y publient des courtes vidéo de chansons en play-back accompagnées de chorégraphies travaillées et participent à des challenges ludiques organisés par la plateforme. Après deux ans d'existence, l'application compte aujourd'hui plus de 600 millions d'utilisateurs actifs.



Derrière TikTok, on retrouve Bytedance, un géant chinois des nouveaux médias, et une application chinoise bien connue en France, Musical.ly. Fin 2016, Bytedance lance l'une de ses premières applications, Douyin, qui séduit très rapidement les jeunes avec ses vidéos dansantes. Pour faciliter son adoption à l'international, Bytedance met la main sur sa concurrente Musical.ly en novembre 2017 pour un montant estimé entre 800 millions et 1 milliard de dollars.

Les deux applications ont fusionné cet été

Basée entre Shangaï et San Francisco, Musical.ly a connu son pic d'adoption en 2016. Elle faisait alors partie des applications les plus téléchargées sur iPhone et Android. Elle tire son succès du principe du "lip sync", une technologie permettant de synchroniser le mouvement des lèvres avec des paroles de chansons célèbres ou des répliques de films afin de réaliser des parodies réalistes et des mises en scène rigolotes.

>

Musical.ly et TikTok ont fusionné cet été, la seconde avalant les 200 millions d'utilisateurs de la première. Pour les adeptes de Musical.ly, la transition s'est faite automatiquement. Leur application a changé de nom et de design à la faveur d'une mise à jour déployée en août. TikTok est devenue en septembre l'application la plus téléchargée sur iPhone aux États-Unis, devant Facebook, YouTube ou Instagram, et l'un des premiers services chinois à rencontrer le succès à l'international, grillant la politesse à Alibaba, Baidu et Tencent.

Des dérives inquiétantes

En France, TikTok fait un carton chez les collégiens. Plus de la moitié des filles âgées de 11 à 14 ans sont inscrites sur l'application, selon une étude réalisée par l'association Génération Numérique. L'application a essuyé de nombreuses critiques ces dernières semaines pour sa propension à faire baigner ses jeunes utilisateurs dans un environnement superficiel valorisant les postures sexualisées et attirant les prédateurs sexuels. Ce type de dérives avait déjà été observé sur Musical.ly. Les professionnels de l'enfance recommandent aux parents d'accompagner leurs enfants dans leurs usages de l'application.