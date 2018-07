et AFP

publié le 31/05/2017 à 14:52

Elle se nomme ACYMA comme Actions contre la CYberMalveillance. La plateforme d'assistance destinée à aider les entreprises et particuliers victimes d'actes de cybercriminalité a été mise en place mardi 30 mai, quelques semaines après l'annonce de l'initiative lancée par Axelle Lemaire, ancienne secrétaire d'État au numérique.



Force est de constater que les affaires de cybercriminalité se multiplient tant chez les particuliers que dans les entreprises, la plateforme cybermaleveillance.gouv.fr permet de venir en aide à ses victimes en les mettant en relation avec des prestataires techniques qui fourniront des conseils et des contacts de prestataires informatiques à proximité. Ce dispositif permettra également à lancer des opérations de prévention et à mettre en place un observatoire du numérique, à partir de l'ensemble des données recueillies.

1 - Comment fonctionne la plateforme ?

Sur la page de cybermalveillance.gouv.fr il faut tout d'abord indiquer si l'on est victime de cyberattaque ou bien un prestataire de services informatiques. En se dirigeant sur l'espace "victime", après avoir indiqué son adresse, il faudra remplir une "fiche enquête" qui permettra de porter plainte. Une liste d'entreprises spécialisées, privées est également mise à disposition.

2 - Qui sont les prestataires ?

Les prestataires techniques sont invités à s'inscrire sur le site depuis la semaine dernière. Pour l'instant, 350 entreprises sont enregistrées, dont 25 dans les Hauts-de-France. Les entreprises tenues de s'enregistrer en ligne doivent remplir un formulaire comprenant leur dénomination sociale, leur SIRET ou encore leur catégorie juridique. Un système de notation est également mis en place pour permettre aux victimes de donner leurs appréciations.

3 - Combien ça coûte ?

Les tarifs sont variables puisque fixés par les prestataires privés. Chez un particulier, pour deux heures de travail d'un prestataire au tarif moyen, il faudra débourser une soixantaine d'euros.

4 - Une première mondiale ?

À ce jour, cette plateforme n'existe qu'au Luxembourg. En France, pour l'instant, elle est expérimentée seulement dans les Hauts-de-France, une région représentative du territoire national. La plateforme sera étendue au reste du territoire dès l'automne prochain après un premier bilan.