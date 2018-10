Crosscall Trekker-X4 : une GoPro à l'intérieur d'un smartphone incassable

publié le 24/10/2018 à 19:10

La marque Crosscall occupe une place singulière dans la galaxie des smartphones Android. Le constructeur français basé à Aix-en-Provence est spécialisé dans les smartphones endurcis. À l'heure où les modèles derniers cris affichent des écrans immenses et des finitions de plus en plus sophistiquées, ces appareils au design massif mettent l'accent sur la résistance et la durabilité. Presque incassables, ils répondent aux normes les plus exigeantes et embarquent de nombreux capteurs pour faciliter le quotidien des baroudeurs, des sportifs et des aventuriers.



Longtemps réservés aux professionnels du bâtiment et aux sportifs de l'extrême, les smartphones durcis visent désormais le grand public. Des marques comme Crosscall, Adar ou Caterpillar ont compris que la fragilité des smartphones traditionnels leur offrait une fenêtre de tir pour séduire de nouveaux utilisateurs adeptes des activités en plein air ou tout simplement désireux de ne plus avoir peur de faire tomber leur téléphone comme aux plus belles heure du Nokia 3310.

Après plusieurs références ciblant plutôt le milieu de gamme, Crosscall monte en qualité avec son dernier modèle lancé ce jeudi 25 octobre, le Trekker-X4, vendu 699,90 euros. Comme les autres produits de la marque, ce smartphone répond à une certification militaire à travers les normes MIL STD 810G et IK02. Il est aussi le premier smartphone à remplacer son capteur photo principal par une caméra d'action.

Il peut résister à la poussière, à la boue, à la pluie et aux immersions dans l'eau jusqu'à deux mètres de profondeur. Grâce à son verre renforcé à l'avant et à l'arrière par des cylindres en aluminium, il peut encaisser des chutes de deux mètres sur le bitume et ne craint ni les rayures, ni les impacts. Il peut aussi endurer des températures extrêmes allant de 55 degrés à moins 20 degrés.

Le Trekker-X4 résiste à une immersion jusqu'à deux mètres de profondeur Crédit : Crosscall

Presque une GoPro...

En plus de cette configuration militaire, Crosscall a fait le choix d'intégrer les composants d'une caméra d'action à l'intérieur du Trekker-X4. La marque est partie du constat que près de la moitié des possesseurs de smartphones Crosscall possèdent également une action-cam pour réaliser des prises de vue lorsque les conditions mettent à mal les capacités des appareils photos des téléphones traditionnels.



Composée de deux capteurs Sony IMX386 à objectifs grand angle et classique, la caméra du Trekker-X4 peut jongler entre quatre angles de vue (88, 110, 140 et 170 degrés) selon les besoins et met à contribution les capteurs du téléphone pour stabiliser les images. Elle filme en 4K à 30 images par seconde et en HD à 120 images par secondes.



Une application dédiée permet de réaliser différents effets (timelapse, slow-motion) et de monter facilement les rushs capturés pour les partager rapidement sur les réseaux sociaux. Pour être certain de ne rien rater, une fonction Dashcam filme en continu et permet à l'utilisateur de sauvegarder les dernières minutes lorsqu'il le souhaite.

Le dernier smartphone de Crosscall résiste aux conditions extrêmes et réalise des prises de vue dignes d'une action cam Crédit : Crosscall

Le Trekker-X4 ne propose que 64 Go de stockage interne et ne tolère pas les cartes microSD. Mais la marque propose en option à 25 euros un boitier à fixer au dos du smartphone pour transférer rapidement des données de l'appareil vers une carte SD.

...à l'intérieur d'un smartphone Android moyen

Pour le reste, le Trekker-X4 est un smartphone Android (8.1) équipé d'un écran IPS de 5,5 pouces Full HD, d'une batterie de 4.400 mAh et d'un processeur Snapdragon 6640 associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne.



Une configuration légère pour ce niveau de prix qui s'explique par la priorité accordée par Croscall à la résistance de l'appareil et à l'intégration d'une caméra d'action. Le smartphone est fourni avec plusieurs accessoires permettant de le fixer autour de son cou ou au guidon d'un vélo, un câble USB-C et des écouteurs étanches IPX6.



Dans un autre registre, Caterpillar a lancé à la fin de l'été le Cat S61, un smartphone tout terrain pensé pour les métiers outdoor et les bricoleurs avec une caméra thermique et de nombreux capteurs d'air et d'humidité (899 euros).