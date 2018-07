Cosmo Connected, le feu stop connecté pour la sécurité des motards

publié le 30/04/2017 à 08:50

Le Cosmo Conected est un accessoire pour moto conçu par une start-up française. Il s'agit d'un feu stop connecté qui se fixe via un support aimanté à l'arrière du casque. Il est autonome et n'est donc pas relié au stop arrière de la moto. Il s'allume quand le motard freine mais également lorsqu'il décélère sans actionner le frein.



Le Cosmo Connected permet d'assurer une meilleure visibilité du motard, car beaucoup d'accidents sont occasionnés par un défaut visuel : le conducteur de la voiture n'a pas vu la moto devant lui ou a mal évalué la distance entre les 2 véhicules. Ce feu stop est à hauteur des yeux du conducteur de la voiture et vous pouvez aussi décider de le mettre en mode warning, c'est à dire qu'il clignote en permanence. Il a une autre fonctionnalité qui permet de prévenir les secours en cas d'accident.



> Teaser Cosmo Connected Movie South of France 1

Le Cosmo Connected est équipé d'un gyromètre qui permet de repérer si la moto est tombée ou pas. Le feu stop étant connecté au smartphone du conducteur, en cas de suspicion de chute, le motard va recevoir un SMS sur son téléphone. Soit il n'est rien arrivé, c'est une fausse alerte et on en reste là. En revanche, s'il y a une chute grave et que le motard ne répond pas, un appel est passé sur le téléphone du motard par un service d'assistance et si là encore il ne se passe rien, si le motard ne répond pas, la moto est géolocalisée et les secours sont envoyés sur place. Typiquement ça peut-être très utile si vous chutez sur une route de campagne ou de nuit sur une route où il y a peu de monde qui passe. Le Cosmo Connected passe automatiquement en mode warning s'il y a une chute, permettant de repérer le motard plus facilement.

Le feu stop fonctionne sur batterie qu'on recharge via une prise USB. Il a 8 heures d'autonomie s'il reste allumé en permanence. Une jauge sur l'application permet de voir où on en est la charge.



Le Cosmo Connected sera disponible en juillet. Il est sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Si vous le commandez maintenant vous le paierez 99 euros. Ensuite il coûtera 119 euros. L'abonnement au service d'assistance devrait être facturé entre 5 et 10 euros par mois.