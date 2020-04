publié le 27/04/2020 à 08:24

L'intelligence artificielle désormais au service de votre santé. Afin de répondre à l’urgence de la crise sanitaire, des professeurs, médecins et experts en épidémiologie et intelligence artificielle de l’Inserm et de l’Université de Paris se sont unis avec des acteurs français reconnus du numérique et du conversationnel (e.Voyageurs SNCF & Allo-Media) pour créer et développer un dispositif permettant d’accompagner et de suivre l’évolution du Covid-19.



Dès ce lundi 27 avril, les personnes de plus de 15 ans souhaitant vérifier si leur profil ou état de santé nécessite une attention particulière sont invitées à contacter les assistants virtuels d'AlloCOVID via un numéro dédié : le 0806 800 540.

Au total, 1.000 agents vocaux virtuels intelligents seront accessibles 7 jours sur 7, 24h sur 24. Selon le communiqué de presse, "évolutif, ce dispositif intelligent sera enrichi et adapté au fil des semaines en fonction de l’évolution des connaissances sur l’épidémie".

En pratique, les personnes appelant ce numéro national seront donc "mises en relation avec un agent virtuel 'intelligent', capable de synthétiser les informations médicales transmises et de les orienter sur leur susceptibilité d’être atteintes ou non par le Covid-19".

Un assistant numérique capable de détecter les signes de gravité

Il s'agit d'un "assistant numérique capable de détecter les signes de gravité de la maladie, ainsi que les patients vulnérables nécessitant une attention particulière". Les patients atteints d’une maladie rénale chronique étant particulièrement à risque, le réseau de patients France Rein participe activement à la diffusion du numéro AlloCOVID auprès de ses membres.

En plus "d’informer et d’orienter la population en période de crise sanitaire aiguë" en contribuant à la détection des patients susceptibles de présenter des formes graves, le dispositif AlloCOVID "contribuera à l’optimisation du recueil de données pour assurer un suivi en temps réel de l’épidémie partout en France, DOM-COM inclus".