Coronavirus : il n'y aura pas de nouveaux emojis avant 2022

publié le 10/04/2020 à 15:20

Ne vous attendez pas à voir débarquer un emoji coronavirus dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois : il n'y aura pas de nouvelle publication d'emojis avant 2022. L'épidémie de Covid-19 en cours à travers le monde a également eu raison des plans du Consortium Unicode, qui est contraint de décaler son calendrier.

Dans un billet de blog publié le 8 avril, l'organisation à but non lucratif en charge de la validation des emojis a indiqué que la publication de la prochaine génération de caractères de l'alphabet numérique illustré était repoussée de six mois, de mars à septembre 2021. L'intégration d'Unicode 14.0 ne pourra donc pas avoir lieu avant 2022.

"Cette année, nous ne pouvons tout simplement pas nous engager à respecter le même calendrier que par le passé", affirme le président du consortium, Mark Davis, dans le communiqué. Le consortium Unicode souhaite permettre à ses nombreux bénévoles de faire face à la crise. "Nous avons entendu dire que nos contributeurs ont beaucoup à faire en ce moment, au vu des circonstances actuelles. Nous avons donc décidé qu'il était dans l'intérêt de nos volontaires et des organisations qui dépendent de la norme de repousser notre date de sortie".

Les emojis approuvés par l'organisation en janvier ne sont généralement pas disponibles sur les iPhone et les smartphones Android avant le mois de septembre. Avec ce nouveau délai de six mois, les prochains emojis soumis en septembre 2021 ne devraient pas voir le jour avant le deuxième semestre 2022.

En revanche, cette décision n'affecte pas la version 13 du standard Unicode. Annoncée fin janvier, la prochaine génération d'emojis, qui comprend le castor, l'ours polaire et les ninjas, devrait normalement être disponibles cet automne.