CoreTechnologie sait quand vous allez vous endormir au volant... et vous prévient !

On n'arrête pas le progrès du 21 juin 2020

publié le 21/06/2020 à 08:30

Le logiciel mis au point par la start-up lilloise CoreTechnologie en collaboration avec le CHU de Lille repère très tôt les premiers signes d'endormissement au volant, bien avant que le conducteur ait la sensation de fatigue.

Récemment l'entreprise a fait une expérience avec des routiers. Sur un trajet nocturne de 6 heures, les capteus de CoreTechnologie ont enregistré jusqu'à 30 minutes d'état de somnolence, sans que les chauffeurs en soient conscience.

Si on prend une échelle qui va de 0 à 5 - 0 vous êtes parfaitement éveillé, 5 vous dormez - le logiciel est capable de repérer vos premiers signes d'endormissement entre le niveau 1 et 2, alors que certains systèmes déjà existant ne repèrent la fatigue qu'au niveau 3, un niveau où il faut déjà s'arrêter.

Les capteurs utilisés par CoreTechnologie sont soit dans un brassard que le conducteur porte, soit intégrés à une montre connectée. A plus long terme, ces capteurs sans fil pourront être intégrés dans le dossier du siège. Pour prédire l'arrivée de l'état de somnolence, ils mesurent les variabilités de votre système nerveux autonome - c'est la partie du système nerveux qui régule certaines fonctions automatiques de notre organisme et sur lesquelles nous n'avons aucune prise - et à partir de là, les capteurs sont capables de déterminer le niveau de fatigue.

Ils sont connectés à une application qui va alerter le conducteur quand il est encore temps de s'arrêter, c'est à dire environ 20 minutes avant que la conduite devienne dangereuse. L'application tient compte en plus de certains éléments extérieurs qui peuvent augmenter la fatigue du conducteur : s'il pleut, s'il fait trop chaud, si le trafic est trop dense ou si vous êtes sur une autoroute. Compte tenu de toutes ces données et des mesures faites par les capteurs, le conducteur peut voir apparaître sur son GPS ou entendre un message de ce genre : "dans une vingtaine de minutes, vous allez entrer dans la zone rouge, vous devez vous arrêtez pour vous reposer".