publié le 26/03/2018 à 19:10

C'est le premier "special event" de l'année. Deux mois avant la WWDC, où sera présenté le futur de l'iPhone et du Mac, et cinq mois avant la traditionnelle keynote de présentation de l'iPhone, Apple organise une conférence dédiée à l'éducation mardi 27 mars à Chicago. L'événement aura lieu au Lane Test High School, un lycée de Chicago à 17 heures (heure de Paris). Il a pour but de montrer à la presse "les nouvelles idées créatives pour les enseignants et les élèves", selon l'invitation adressée aux médias. Il s'agit du premier événement thématique du genre depuis 2012. À l'époque, Apple avait dévoilé à New York iBooks, iBooks Author et iTunes University, des applications pour les professeurs et les élèves.



Cinq ans plus tard, l'éducation est au coeur de la stratégie d'Apple. Le groupe a déployé de nombreux outils à destinations des établissements, comme Classroom, une trousse à outils éducatifs pour les élèves, les parents et les enseignants, l'application Swift Playground, une initiation au langage informatique développé par la marque pour les plus jeunes, ou "le code à la portée de tous", un programme lancé en début d'année en France et dans 70 instituts d'Europe pour apprendre les rudiments du développement d'applications avec le langage Swift.

Un iPad et un MacBook Air plus abordables ?

Depuis Chicago, l'un des principaux théâtres d'expérimentation de l'enseignement de Swift, Apple devrait annoncer plusieurs nouveautés pour renforcer son arsenal éducatif. Selon Bloomberg, le groupe californien a de grandes chances de dévoiler un iPad d'entrée de gamme. Utilisée par Apple pour rentrer dans les écoles et habituer élèves et étudiants aux services de la firme, à l'instar des initiatives menées avec des écoles primaires à Élancourt (Yvelines), la tablette pourrait être proposée à un prix bas inédit et compatible avec l'Apple Pencil, le stylet associé à l'iPad Pro, comme le suggère le visuel de l'invitation tracé d'un trait manuscrit.

Apple pourrait aussi profiter de l'événement pour annoncer un nouveau MacBook. Ces dernières semaines, plusieurs rapports d'analystes reconnus annonçaient le lancement d'un nouvel ordinateur portable d'entrée de gamme avant l'été, dont le lancement pourrait coïncider avec la conférence WWDC. Apple pourrait devancer l'appel et proposer un MacBook Air plus abordable (moins de 900 dollars) pour concurrencer les ChromeBook, les ultra-portables à bas prix évoluant sous Chrome OS, très populaires chez les étudiants aux États-Unis. L'enceinte connectée HomePod, attendue en France et en Europe au mois d'avril, pourrait être évoquée. Rendez-vous sur RTL Futur pour découvrir les annonces.