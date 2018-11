Comment une carte à puce pourrait faire gagner 2 points de PIB à la France

publié le 21/11/2018 à 11:22

C'est une solution miracle qui pourrait faire gagner à la France deux points de PIB et cela tient en une poignée de mots : se simplifier la vie, c'est-à-dire en finir avec toute la paperasse administrative et autres formulaires qui nous pourrissent la vie.



Imaginez si nous avions un code unique nous permettant de nous identifier sur tous les services publiques... Ce projet ambitieux qui pourrait nous rendre la vie meilleure a été initié par un ingénieur informatique. Ce dernier explique dans la magazine We Demain s'inspirer du modèle estonien où absolument tous les documents sont numérisés.

Concrètement, chaque Française et Français pourrait se voir remettre une carte à puce avec dedans son dossier médical et tous les documents et certificats officiels. On pourrait alors créer son entreprise en une petite heure contre quatre jours à l'heure actuelle, assure l'ingénieur. On pourrait également renouveler son permis de conduire en cinq minutes contre un mois aujourd'hui.

Ce projet se présente alors comme un gain de temps, d'énergie mais aussi d'argent. Un test grandeur nature est en cours à La Réunion et concerne un million d'habitants et habitantes. Si le gouvernement donne son feu vert, nous pourrions tous et toutes y avoir le droit bientôt. Objectif ? 2022.