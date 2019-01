L'ancienne détentrice du record a pris la défaite avec humour. Suivie par 123 millions d'internautes, Kylie Jenner a mis en ligne une courte vidéo d'elle faisant cuire un œuf au soleil à même le bitume. La publication totalisait 17 millions de vues et 2,6 millions de "likes" après une demi-journée. L'an dernier, un jeune Américain avait déjà battu le record de popularité de Twitter en réclamant un an de nuggets de poulet à la chaîne de fast-food Wendy's. Il a récemment été dépassé par un milliardaire japonais qui a obtenu plus de 3,6 millions de "retweets" en promettant 100 millions de yens à partager entre cent de ses abonnés qui partageraient son message.

article

7796226398

Comment un œuf est devenu l'image la plus populaire d'Instagram

Comment un œuf est devenu l'image la plus populaire d'Instagram

Avec plus de 28 millions de mentions "j'aime", un cliché d’œuf on ne peut plus banal est devenu l'image la plus "likée" du réseau social, détrônant le faire-part de naissance posté par Kylie Jenner en février.

https://www.rtl.fr/actu/futur/comment-un-oeuf-est-devenu-l-image-la-plus-populaire-d-instagram-7796226398

https://cdn-media.rtl.fr/cache/Ns1toyKPWNztCCKI6qwyzw/330v220-2/online/image/2019/0114/7796226971_cet-oeuf-est-devenu-l-image-la-plus-populaire-d-instagram.PNG