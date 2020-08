Comment un homme a créé un parfum "à l'odeur" de la Lune

et AFP

publié le 12/08/2020 à 23:01

Sentir la Lune comme si vous y étiez. À l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune en 2019, la Cité de l'espace de Toulouse a demandé à Michaël Moisseeff, sculpteur d'arôme et généticien de formation, de reconstituer l'odeur de cet astre. Un parfum que les visiteurs peuvent venir sentir pour vivre une expérience unique.

Ne pouvant bien entendu pas se rendre sur place, ce généticien de formation a dû avoir recours aux descriptions faites par différents astronautes ayant marché sur la Lune, notamment Neil Armstrong. "Faute d’oxygène sur la Lune, il ne pouvait évidemment rien sentir, mais une fois de retour dans le module, l’odeur de la poussière accrochée à son scaphandre lui a rappelé la poudre noire brûlée des vieux [fusils] six coups", explique-t-il.



Mais désormais comment la reproduire ? Michaël Moisseeff décide alors de faire lui-même exploser, dans ses propres casseroles, de la poudre noire. Après plusieurs tentatives ratées et autant de frayeurs, il réussit à en "capturer" un dépôt brûlé. Puis, une fois l'odeur recherchée en tête, l'alchimiste des temps modernes a rassemblé plusieurs éléments dans son laboratoire, pour un résultat aux notes métalliques, carbonées et soufrées qui titillent les narines et l'imagination.

"Une expérience aussi originale que les astronautes"

L'odeur de la lune est donc à retrouver à la Cité de l'espace à Toulouse. Le but est de "permettre au visiteur une expérience aussi originale que les astronautes ont pu vivre sur la Lune", selon Xavier Penot, médiateur scientifique à la Cité de l'espace. "Cette odeur énigmatique reproduite à partir des descriptions de certains astronautes évoque des senteurs connues comme la poudre à canon ou la cendre de cheminée, mais cela ne veut pas dire qu'on en trouve sur la Lune", tempère toutefois le médiateur scientifique.

Le prochain défi de Michaël Moisseeff ? "Reconstituer l'odeur de la Joconde", c'est-à-dire un parfum de l'époque de la Renaissance, "un travail minutieux d'enquête et recherche historique", confie-t-il avec excitation.