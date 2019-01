Comment suivre la keynote Apple du mardi 30 octobre en direct vidéo

publié le 29/10/2018 à 12:18

Après la traditionnelle keynote de septembre, Apple organise une seconde conférence cet automne. La marque à la pomme a convié la presse à New York mardi 30 octobre à partir de 10 heures (heure locale), soit 15 heures à Paris. Comme à son habitude, Apple n'a livré aucune information sur le contenu des annonces. Mais certains indices permettent d'en esquisser les contours.



L'invitation adressée aux médias suggère que l'événement sera placé sous le signe de la créativité. Apple a décliné son logo en une dizaine d'illustrations accompagnées de la phrase "D'autres choses arrivent pour la création". Selon la presse spécialisée, il pourrait être question d'un nouvel iPad Pro doté des fonctionnalités de l'iPhone X, d'un nouveau Macbook d'entrée de gamme et d'un nouveau Mac mini, trois produits qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps.

Avec notre envoyé spécial sur RTL Futur

L'événement sera bien évidemment à vivre sur RTL Futur avec notre envoyé spécial sur place. Pour ne rien rater des annonces d'Apple, rendez-vous sur notre page consacrée à la keynote mardi dès la mi-journée. Notre direct débutera peu avant 15 heures (heure française). Vous retrouverez ensuite nos prises en main des nouveautés sur Facebook et Twitter puis nos décryptages en fin de journée sur RTL Futur.

En vidéo sur le site d'Apple

Comme chaque année, la keynote est aussi retransmise en direct vidéo sur le site d'Apple. Comme lors de la keynote de septembre, le flux sera accessible pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod Touch utilisant Safari sous iOS 10 au moins et pour les utilisateurs de Mac via le navigateur maison d'Apple mis à jour avec macOS Sierra 10.12 et les versions ultérieures.



La conférence sera aussi proposée aux propriétaires d'Apple TV mises à jour avec la dernière version du logiciel tvOS via l'application dédiée "Apple Special Event". Les utilisateurs de PC et tablettes sous Windows 10 pourront la visionner en passant par le navigateur Edge. Le support est aussi annoncé pour les versions les plus récentes Google Chrome et Firefox. Rendez-vous à cette adresse.

Et aussi sur Twitter

Comme en septembre, la keynote sera également à suivre en direct sur Twitter. Désireuse d'élargir l'audience de l'événement, la marque à la pomme proposera pour la deuxième fois un flux à partir de 15 heures sur le réseau social. Il suffit d'aimer le post publié par Apple pour recevoir le flux avant le début de la conférence.

Join us on 30 October at 2 p.m. to watch the #AppleEvent live. Tap ¿¿ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/j8nukqP1n8 — Apple (@Apple) October 25, 2018