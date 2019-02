Comment savoir si on vous ment par SMS ou messagerie électronique

publié le 18/02/2019 à 17:09

Nombreux sont ceux qui mentent quand ils envoient des messages que ce soit par SMS, sur les messageries instantanées ou sur les réseaux sociaux. Comment détecter ces mensonges par voie électronique ? Dans une étude parue dans la revue ACM Transactions on Management Information Systems, des chercheurs ont recensé quelques indices qui peuvent nous alerter.



L'étude a été menée sur 100 étudiants américains qui ont répondu à 30 questions posées par un logiciel spécialement conçu pour l'occasion. Les participants étaient invités à mentir approximativement la moitié du temps pendant que différents paramètres étaient mesurés. Grâce aux résultats, les chercheurs ont répertoriés les signaux qui ne trompent pas quand on ment par message.



L'indice majeur à prendre en compte : le délai de réponse. Si votre interlocuteur se montre moins rapide à répondre notamment après une question gênante, potentiellement se prépare-t-il à mentir. En effet, les étudiants qui mentaient mettaient environ 10% de temps en plus à envoyer leurs réponses. Mais il convient aussi de faire attention aux messages courts ou à ceux qui sont rédigés en plusieurs fois.

Nous sommes mauvais pour déceler le mensonge

Par message numérique, impossible de détecter les intonations de voix ni d'observer les expressions du visage ou encore le regard fuyant. C'est pourquoi ces indices devraient être extrêmement utiles pour une grande partie d'entre nous. D'autant plus que d'après l'étude, nous sommes mauvais pour déceler le mensonge. En effet, nous le repérons que 54% du temps.

Afin d'approfondir leur enquête, les chercheurs ont annoncé vouloir travailler avec la caméra Kinect qui détectent les mouvements. Ainsi, ils pourraient étudier les signes comportementaux associés au mensonge et développer un outil capable de dénoncer les messages mensongers.