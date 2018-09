publié le 18/09/2018 à 14:31

La timeline de Twitter, c'est un peu le mouvement permanent. Deux ans après avoir introduit la sélection algorithmique des tweets, consistant à mettre en avant une sélection des meilleurs tweets ratés par l'utilisateur depuis sa dernière connexion au service, la fameuse section "au cas où vous l'auriez manqué", et des tweets recommandés, le réseau social va laisser à la possibilité à ses utilisateurs de revenir à la timeline inversée de ses débuts, comme beaucoup de twittos le réclamaient pour plus d'instantanéité.



"Nous avons remarqué que lorsque nous affichons les meilleurs tweets en premier, les utilisateurs trouvent Twitter plus intéressant et utile. Mais nous avons aussi entendu les retours de ceux qui préfèrent voir les tweets les plus récents d'abord", explique l'entreprise américaine dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. "Notre objectif est de trouver le juste milieu entre afficher les tweets les plus récents ou les tweets les plus intéressants et nous n'avions pas toujours bien équilibré les choses", admet la société.

Les utilisateurs peuvent revenir à l'affichage chronologique dès aujourd'hui en passant par les paramètres du service. Il suffit de désactiver l'option "Montrez-moi les meilleurs tweets en premier" pour que les tweets recommandés et la section "au cas où vous l'auriez manqué" n'apparaissent plus. Twitter va s'attacher ces prochaines semaines à développer un moyen de passer plus facilement d'un affichage à l'autre, sans avoir à passer par les menus.