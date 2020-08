Comment observer la pluie d'étoiles filantes le mercredi 12 août

publié le 11/08/2020 à 14:02

Les Delta Aquarides Sud ont à peine fini de nous sublimer qu'un deuxième essaim de météores arrive en août. Les Perséides sont le fruit de la rencontre entre la Terre et le courant de poussière laissé dans le sillage de la comète 109P/Swift-Tuttle.

Elles doivent arriver à leur paroxysme dans la nuit du 12 au 13 août, entre 22h et 11h. Si les conditions climatiques sont au rendez-vous, il sera alors possible d'observer plus d'une centaine d'étoiles par heure.

Pour profiter pleinement de ce phénomène, il faut s'organiser afin de trouver les conditions optimales. Tout d'abord, il est recommandé de trouver un lieu sombre et dégagé, à l'abri de toute pollution lumineuse. Pour vous aider, AVEX, une association d'astronomie d'Île-de-France a publié une carte qui met en avant les sites les plus propices à l'observation.

Ensuite, il faut attendre une petite demi-heure pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Après quoi, il vous faut regarder dans la bonne direction, vers le radiant, la région d'origine d'où semblent venir toutes les météores.

Le radiant se situe en-dessous de la constellation de Cassiopée, l'une des formes les plus caractéristiques du ciel. Elle est aisément repérable. On ne le trouve pas loin du Nord en général, assez haut dans le ciel.

Des applications comme SkySafari ou Google Sky peuvent vous aider à savoir dans quelle direction tourner la tête.

Enfin, une fois toutes ces conditions réunies, il ne vous reste plus qu'à profiter du spectacle. De plus, la Lune ne devrait pas vous embêter contrairement à l'année dernière, où elle était presque pleine.