Comment observer la pluie d'étoiles filantes ce mercredi 29 juillet ?

publié le 27/07/2020 à 06:30

Une belle surprise nous attend pour finir le mois de juillet. Une pluie d'étoiles filantes sera visible dans le ciel. Elle atteindra son apogée mercredi.

Il s'agit des Delta Aquarides Sud, un essaim de météores que l'on peut apercevoir tous les ans entre juillet et août. Cette pluie d'étoiles filantes est, comme chaque année, observable depuis le monde entier, mais le spectacle promet d'être plus fascinant pour l'hémisphère Nord.

Pensez à vous mettre dans des conditions optimales afin d'admirer ce phénomène. Il est fortement conseillé de s'éloigner de toute source de pollution lumineuse. L'Association d'astronomie d'Île-de-France propose des cartes dans le but de repérer le meilleur spot d'observation.

Les Delta Aquarides sont d'ores et déjà visibles, et ce à partir de 21h et jusqu'à l'aube, où il en défile le plus. La Nasa recommande de s'allonger et d'observer entre le zénith et l'horizon, soit à 45°, en direction de la constellation du Verseau. Laissez ensuite une trentaine de minutes à vos yeux pour qu'ils s'habituent à l'obscurité.

Visibilité nocturne de la constellation du Verseau Crédit : Creative Commons Wikipedia