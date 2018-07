Comment nous utilisons l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne

publié le 08/04/2018 à 08:52

Le but de l'intelligence artificielle, c'est de reproduire le raisonnement du cerveau humain, sa logique pour arriver à prendre une décision. Pour cela, on fait ingurgiter des milliards de données à un logiciel. Par exemple, dans son dernier modèle de smartphone, le P20 Pro, le chinois Huawei a créé une intelligence artificielle pour la fonction photo.



Le capteur photo est capable de reconnaître ce qu'il va photographier, un animal, une fleur, un être humain et il va aller rechercher dans les millions de clichés qu'on lui a fait avaler, une photo similaire et adapter ainsi les bons réglages.

Un peu sur le même principe, une nouvelle application, "Seek" est capable de reconnaître un animal ou une plante. Elle connaît 30.000 espèces et quand vous pointez le capteur photo de votre smartphone vers une fleur, l'intelligence artificielle fouille très vite dans sa mémoire et vous dit de quelle fleur il s'agit.

Pour faire la conversation

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons aussi l'intelligence artificielle via des bots, des petits programmes qu'on appelle aussi des agents conversationnels. Ce sont des petits logiciels qui sont capables de comprendre ce qu'on leur demande, oralement ou par écrit et qui nous répondent.



Par exemple, le bot de Netatmo permet d'interroger à distance une station météo connectée. Il suffit de lui demander en anglais "what's temperature" et il répond immédiatement. La SNCF a aussi un de ces agents conversationnels. Vous pouvez lui demander des horaires ou réserver un train en employant un langage écrit naturel.

Pour améliorer les diagnostics médicaux

La santé est un secteur où on fonde beaucoup d'espoir dans l'intelligence artificielle, notamment pour l'aide au diagnostic. L'ordinateur en fonction des radiographies, des examens médicaux d'un patient pourrait permettre d'affiner un diagnostic voire même de suggérer un traitement en fonction de tous les dossiers médicaux qu'il a en mémoire.