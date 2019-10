Comment la Station spatiale internationale nous aide à aller sur la Lune

publié le 24/10/2019 à 16:25

La mission Artemis, qui débarquera la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2024, est déjà en préparation. Pour les aider dans leur parcours, la Nasa prévoit de mettre à leur disposition plusieurs lieux stratégiques : la plateforme orbitale lunaire Gateway, des vaisseaux spatiaux (dont Orion) et bien sûr, la Lune.

La Lune, qui est actuellement l'objectif des Hommes, deviendra à terme une simple étape avant Mars. Mais avant de décoller, les futurs "moonwalkers" doivent s'assurer d'un point primordial : la sécurité. Et c'est là qu'entre en jeu la station spatiale internationale (ISS) actuelle. Le seul laboratoire actuellement en orbite autour de la Terre prendra sa retraite en 2024 et laissera la place à la plateforme lunaire Gateway.

En attendant, l'ISS a permis d'étudier et d'acquérir, grâce aux nombreuses découvertes scientifiques réalisées depuis sa mise en service, les connaissances nécessaires à la sécurité des futurs hommes et femmes qui quitteront la planète bleue. Ces compétences et technologies développées pour explorer la Lune aideront, à terme, à assurer les futures missions sur Mars.

Sur l'humain

L'ISS représente le programme d'exploration spatiale le plus complexe sur le plan politique jamais entreprise. Et la principale caractéristique qui impacte significativement le corps humain dans l'espace est la microgravité.

Grâce aux nombreuses études et expériences menées au sein de l'ISS, les scientifiques ont pu comprendre comment la vie en microgravité affecte la vision, les systèmes vasculaires et nerveux, les os et le fonctionnement des muscles. Des systèmes de surveillance de la santé et du bien-être ont ainsi pu être mis en place.

Les voies respiratoires ont également été un sujet d'étude prioritaire : les poussières et particules de la Lune et de Mars peuvent dangereusement affecter la santé des astronautes si ces derniers ne sont pas constamment surveillés. Par exemple, un moniteur de CO2 personnel permet à chaque astronaute de surveiller son exposition au dioxyde de carbone et de les maintenir à des niveaux sûrs.

Sur la technologie

Outre la technologie à destination humaine, l'ISS rassemble aussi des véhicules et des installations de lancement, d'exploitation, de formation, d'ingénierie, de communication et de développement. En matière de support de vie, le premier et plus important est bien sûr le système de contrôle de l'environnement et de maintien de la vie qui fournit aux astronautes l'oxygène, l'eau potable, la pression et la température nécessaire à la vie, et élimine le dioxyde de carbone, les traces de gaz et les particules.



Récemment, la Nasa a annoncé créer des combinaisons spatiales spéciales, portées par les astronautes qui effectueront des sorties extra-véhiculaires. Plus flexibles, et adaptées aussi bien pour les hommes que les femmes, ces combinaisons sont de véritables petits vaisseaux ambulants.



Autre détail, trop souvent oublié. Le nouveau système universel de gestion des déchets améliore l'hygiène, le confort des équipages et la durabilité. De même que la sécurité incendie : grâce à la compréhension du comportement du feu en microgravité et à la découverte des "flammes froides", qui continuent de brûler même après l'extinction de la flamme, les experts ont pu adapter le système de vie spatial afin d'éviter le feu et sa propagation.



Enfin, les imprimantes 3D sont un outil indispensables pour les astronautes. Ils peuvent ainsi créer des outils et pièces de rechange en totale autonomie par rapport à la Terre.