Comment jouer au Snake sur Google Maps pour le 1er avril

publié le 01/04/2019 à 13:35

Le 1er avril est une tradition bien ancrée chez Google. En guise de poisson d'avril, le géant américain a pris l'habitude d'ajouter des divertissements au sein de ses applications. Après le lâcher de Pokémons en 2014, Pac Man en 2015, Tic Tac Toe et le Solitaire en 2016 et Où est Charlie ? l'an passé, la firme de Mountain View propose cette année de jouer à un remake du célèbre jeu Snake dans Google Maps.



Il faut télécharger pour cela la dernière version de l'application, faire dérouler le menu et sélectionner l'onglet "Jouer à Snake". La fonctionnalité est déployée progressivement et peut ne pas être encore activée sur tous les appareils.

Si elle ne vous est pas proposée, il est aussi possible d'y accéder depuis un navigateur Internet sur ordinateur ou sur mobile. Google a mis en ligne une version Web du jeu du serpent à cette adresse. Elle sera disponible pendant près d'une semaine.

Visiter le plus de monuments

Pour ce remake du jeu mythique des téléphones Nokia 3310 dans les années 2000, le train a remplacé le serpent. Il s'agit de faire embarquer un maximum de passagers et de visiter le plus de monuments sans se cogner sur les bords des cartes Google Maps d'une demi-douzaine de villes comme Le Caire, Londres, Sydney ou San Francisco.



Le groupe informatique américain a aussi apporté sa contribution aux poissons d'avril technologiques en annonçant le lancement d'une fonctionnalité pour nettoyer son écran et d'un service permettant de communiquer directement avec des plantes.



Parmi les autres canulars du jour, notons aussi l'initiative du navigateur Qwant, dont le cheval de bataille est la protection des données personnelles, qui propose de découvrir les informations personnelles de ses proches sur les réseaux sociaux grâce à l'application Curioosss, ou celle de Nvidia, qui présente un assistant personnel holographique dédié aux gamers chargé d'édulcorer leur propos dans les chats de discussion et de répondre aux trolls en ligne.