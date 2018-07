Comment Google prépare activement son avenir au-delà de la publicité

publié le 12/07/2018 à 06:50

7,7 milliards de dollars : c'est ce qu'a dépensé Google rien qu'au premier trimestre dans des investissements. Dans la recherche et les essais de voitures autonomes, dans des câbles sous-marins et dans des infrastructures, comme la construction de nouveaux centres pour stocker des données. Sans parler des investissements pour promouvoir l'assistant personnel, en concurrence avec ceux de Apple et Amazon.



7,7 milliards en un trimestre, c'est trois fois plus que l'an passé à la même période. À première vue c'est étonnant, parce que 90% des revenus de Google sont tirés de la publicité. En fait, Google prépare activement son avenir au-delà de la publicité.

Comment Google peut-il tirer autant de revenus de la publicité ? Parce que si vous utilisez les courriers électroniques Gmail (le moteur de recherche Google) ou si vous allez voir des vidéos sur Youtube, Google sait à peu près tout de vous. Pensez à toutes les informations que collecte chaque jour Google sur vous.

Il sait précisément en détail ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, ce qui vous préoccupe, le type de produits que vous envisagez d’acheter. Mais aussi l'endroit où vous allez partir en vacances, les endroits où vous êtes allés, le chemin que vous avez pris et ce que vous aimez manger.

Correspondances pas si privées

Et même si vous regardez du porno en lançant une requête sur le moteur de recherche, Google sait même ce qui vous excite sexuellement. Je n'exagère pas. Google sait presque tout de vous, et c'est comme cela qu'il peut vendre de la publicité extrêmement ciblée. Saviez-vous d'ailleurs que Google peut lire dans votre correspondance privée ?



Google avait promis l'année dernière de ne plus scanner les courriers du milliards et demi de Gmail. Mais une enquête du Wall Street Journal démontrait il y a quelques jours que Google permet à des entreprises privées d'analyser la correspondance privée, par exemple si vous vous êtes inscrit dans un comparateur de prix.