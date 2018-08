Comment empêcher Google de suivre vos déplacements en permanence

publié le 22/08/2018 à 16:26

Google traque vos allées et venues même lorsque vous lui dites de ne pas le faire. L'entreprise américaine, qui collecte en masse les données personnelles de ses utilisateurs en échange d'un accès gratuit à ses services en ligne, est dans l’œil du cyclone depuis qu'une enquête a démontré qu'elle collectait des informations de localisation à l'insu de ses utilisateurs.



Elle fait l'objet d'une plainte aux États-Unis depuis le 17 août. Un Américain poursuit l'entreprise devant le tribunal de San Francisco pour violation de la vie privée et réclame des dommages et intérêts pour l'utilisation de ses données. Une demande a également été déposée pour lancer une class action afin de représenter tous les utilisateurs américains de smartphones.

Ces ennuis judiciaires font suite à la publication d'une enquête d'Associated Press le 13 août. Des universitaires y révélaient que Google continue de recueillir les informations de géolocalisation d'un utilisateur même lorsque l'historique de localisation a été désactivée dans les paramètres. Les chercheurs ont démontré que certaines applications, comme Google Maps ou Google Search, continuent d'enregistrer les données sur Android comme sur iOS.

En attendant de voir si l'affaire va accoucher d'un procès, il est possible d'empêcher Google de récolter ces informations. Les utilisateurs désireux de sortir des radars du géant américain doivent désactiver les paramètres "Historique des positions" et "Activité sur le Web et les applications". En revanche, les recommandations de Google seront moins pertinentes sans ces fonctionnalités.



Google n'a pas commenté l'enquête d'AP pour l'instant. L'entreprise s'en remet à ses pages explicatives où certaines notices ont toutefois été clarifiées. La page d'assistance de l'historique de localisation explique désormais que désactiver ce paramètre "n'affecte pas les autres services de localisation sur votre appareil" mais que les données de localisation peuvent toujours être récoltées par d'autres services, comme les cartes et la recherche. Auparavant, elle indiquait que la désactivation de l'historique des lieux signifiait que les lieux visités n'étaient pas stockés par Google.