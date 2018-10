publié le 28/07/2018 à 10:02

À la plage, au restaurant, sur les sentiers de randonnée ou au bord d'une piscine, il n'est pas toujours aisé de préserver la batterie de son smartphone en vacances. À moins d'avoir toujours un câble de recharge et une station d'alimentation externe à portée de main, votre téléphone a de grandes chances de ne pas voir le bout de la journée, si vous ne profitez pas de l'été pour déconnecter.



Plusieurs paramètres influent sur l'endurance d'un smartphone. Globalement, comme toutes les machines, plus un mobile est sollicité, plus il a besoin d'énergie. Quelques astuces permettent de prolonger son autonomie. RTL Futur passe en revue les réflexes à adopter pour éviter la panne sèche cet été.

Laissez respirer votre smartphone

Réduire la voilure sur un certain nombre de fonctionnalités permet d'allonger facilement la durée de vie de votre appareil. Il n'est par exemple pas nécessaire de pousser la luminosité de l'écran au maximum si vous n'êtes pas en train de lire un texte en plein soleil. La navigation GPS n'est pas indispensable non plus si vous ne cherchez pas votre chemin. D'autant qu'il est désormais possible de télécharger des plans en amont sur Google Maps pour les consulter hors-ligne.

Désactiver le Bluetooth, le WiFi, les notifications mobiles et réduire le délai de mise en veille à quelques secondes dans les réglages de "verrouillage" peuvent aussi permettre d'économiser de précieuses minutes.



Si vous passez dans une zone où le réseau est mauvais, il peut être judicieux de couper toutes les fonctions de connectivité avec le mode "avion", même les données cellulaires, car la recherche des antennes 3G et 4G demande beaucoup d'énergie au smartphone. Veillez aussi à ne pas le laisser trop longtemps en plein soleil, sinon la batterie se déchargera plus vite.

Fermez les applications les plus gourmandes

Contrairement aux idées reçues, fermer une à une toutes les applications qui s'affichent dans le tiroir d'applications n'a pas d'impact particulier sur l'autonomie. Un smartphone peut même dépenser davantage de ressources pour rouvrir une application fermée que pour en afficher une déjà ouverte en arrière-plan.



En revanche, il peut être utile de fermer les applications les plus énergivores. Android et iOS permettent de repérer les applications qui consomment le plus d'énergie dans les paramètres de batterie et les options d'alimentation. Privilégier les versions allégées de certaines applications, comme Facebook Lite et Messenger Lite peut être une bonne option.



Les systèmes d'exploitation d'Apple et Google proposent aussi d'activer un économiseur d'énergie, lorsque la batterie est presque épuisée. Ce mode réduit de façon temporaire les effets visuels et l'activité des applications en arrière-plan, comme la relève automatique des courriels et les téléchargements.

Adoptez les bons réflexes de recharge

Les batteries en lithium-ion, qui équipent la quasi-totalité des smartphones actuels, ont un fonctionnement spécifique qu'il convient de respecter pour qu'elles donnent leur pleine mesure. Il vaut ainsi mieux éviter de laisser charger un smartphone toute la nuit : une batterie chargée au maximum va s'endommager plus vite.



Mais il ne faut pas trop la décharger non plus. Après 300 à 500 cycles de décharge, son autonomie va diminuer. Dans l'idéal, branchez votre portable sans attendre qu'il soit dans le rouge et sans le charger à 100%.



Avec la généralisation de l'USB-C comme connecteur universel de la téléphonie mobile, de plus en plus de constructeurs proposent désormais une fonctionnalité de charge rapide sur leurs smartphones. Ce standard permet de faire le plein d'énergie en une demi-heure seulement. Tous les derniers Samsung, Huawei, LG, OnePlus, etc. en sont équipés.



En revanche, cette fonction n'est pas encore proposée par Apple. Il faut aujourd'hui quasiment deux fois plus de temps pour faire le plein d'un iPhone par rapport aux meilleurs smartphones Android du moment.