Comment contrôler le temps passé par les enfants devant les écrans

Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans

publié le 20/09/2018 à 08:01

C'est un constat bien établi. Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. Selon un baromètre Ipsos, les enfants âgés de 7 à 12 ans passaient en moyenne 6h10 par semaine sur Internet en 2017. Ce chiffre monte à 15h11 pour les 13/19 ans. Les conséquences d'une utilisation abusive sont multiples.



En effet, les enfants malades des écrans sont susceptibles de rencontrer des troubles de l'attention, d'éprouver des difficultés à tisser des relations et à se développer sur le plan émotionnel. Il est donc important de réussir à limiter leur exposition aux écrans dans un monde connecté où le numérique infuse désormais tous les domaines de la société.

Des services de contrôle parental permettent d'encadrer la consommation d'écran des plus jeunes. Il y en a pour tous les supports. Les fournisseurs d'accès à Internet proposent généralement gratuitement des logiciels qui permettent de bloquer des sites indésirables et de limiter les horaires de connexion.

Plusieurs applications efficaces

SFR, Orange, Bouygues et les autres opérateurs téléphoniques fournissent également des options plus ou moins évoluées. Les offres les plus complètes, pour gérer plusieurs profils par exemple, sont généralement facturées quelques euros par mois.



Plusieurs applications payantes permettent aussi de mettre en place une utilisation raisonnée du smartphone. Les plus souvent citées sont Qustodio, Xooloo, Parents dans les parages et Kids Place.



Une fois installées sur le smartphone de l'enfant (qu'il vaut mieux donc convaincre au préalable) et celui du parent, elles rendent compte à ces derniers du temps passé sur chaque application et offrent la possibilité de fixer des limites d'utilisation et de bloquer l'accès au smartphone à certaines heures.

"Ok Google, coupe le smartphone de mon fils"

Même si sa première incursion sur le front de l'enfance fut loin d'être couronnée de succès avec YouTube Kids, Google entend également montrer le bon exemple. L'entreprise a étendu récemment au monde entier les fonctionnalités de l'application Family Links qui permet aux parents de prendre le contrôle du téléphone de leur enfant à distance pour bloquer une application ou le verrouiller. L'outil est même compatible avec Google Assistant pour être piloté à la voix. Reste à savoir si vous souhaitez ouvrir un compte Google au nom de votre enfant dès maintenant.



De son côté, Apple a introduit dans iOS 12 un tableau de bord donnant à voir le temps passé sur chaque application. Cette option peut permettre de bloquer ou limiter à distance certaines applications en passant par les Restrictions de contenu de l'iPhone.



Des solutions sont aussi proposées aux parents qui trouvent que leur enfant joue trop aux jeux vidéo. Le site e-Enfance.org détaille la marche à suivre pour les forcer à lever le pied sur la Xbox One, la PS4 ou la Nintendo Switch. À condition, toutefois, d'avoir accès au compte utilisateur de l'enfant ou de le convaincre de donner son code.



Plus largement, les professionnels de l'enfance s'accordent à dire que la meilleure solution pour encadrer la consommation des enfants reste d'instaurer un dialogue et de montrer l'exemple en n'utilisant pas trop souvent son smartphone soi-même.