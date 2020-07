La comète Neowise passera au plus près de la Terre le 23 juillet 2020

publié le 13/07/2020 à 21:00

Sur Terre et dans l'espace, les astronomes amateurs et les astronautes de l'ISS se délectent du spectacle qu'elle offre avant l'apparition du Soleil. Depuis quelques jours, la comète Neowise, aussi connue sous le nom de C/2020 F3, est observable à l’œil nu depuis l'hémisphère nord offrant une chance unique de l'apercevoir dans le ciel nocturne.

Jusqu'à présent, il est possible de la contempler en France en levant les yeux au ciel depuis un endroit à l'horizon dégagé une à deux heures avant le lever du jour. Elle se fera un peu plus discrète à partir du 14 juillet, il faudra la chercher dans le ciel crépusculaire, au moment du coucher du Soleil, aux alentours de 23 heures. Elle passera au plus près de la Terre le 23 juillet à quelque 100 millions de kilomètres de nous.

Pour espérer croiser la traînée laissée sur son passage par sa queue scintillante, il faut lever les yeux juste au-dessus de l'horizon et viser le Nord-Est. Elle remonte de la constellation du Taureau, vers Venus, en direction de la zone de la constellation de la Grande Ours. Ce site spécialisé peut vous aider à la localiser. Le site Ciel et Espace a également publié une carte montrant sa trajectoire jusqu'à la fin du mois.