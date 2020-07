Comète Neowise visible à l'oeil nu : à quelle heure lever les yeux au ciel ?

publié le 09/07/2020 à 21:01

Elle vient du fin fond du Système solaire et promet d'offrir un spectacle éclatant jusqu'à la fin du mois de juillet. Depuis quelques jours, la comète C/2020 F3 est visible à l’œil nu en levant les yeux vers le ciel à l'aube avec un horizon bien dégagé isolé des lumières des lampadaires. De nombreux astronomes ont déjà pu apprécier son éclat, un phénomène que l'on n'avait pas observé dans de si bonnes conditions dans l'hémisphère nord depuis plus de deux décennies.



Surnommée Neowise du nom du télescope spatial de la Nasa qui l'a dénichée à un peu plus de 500 kilomètres de la Terre fin mars, la comète se montre pour l'instant au lever du jour, aux alentours de 4-5 heures du matin, une à deux heures avant l'apparition du Soleil. À partir du 10 juillet, sa traînée basculera peu à peu dans le ciel du soir pour être visible toute la nuit. Elle donnera toute sa mesure dans le ciel noir suivant le 14 juillet aux alentours de 23 heures.

Si vous souhaitez observer la comète dans les prochains jours, l’œil nu est suffisant mais l'utilisation de lunettes ou de jumelles est nécessaire pour voir sa queue fendue, la traînée lumineuse qui résulte de la sublimation de ses glaces à l'approche du Soleil. Pour la croiser, il faut lever le regard vers le Nord-Est et le poser au-dessus de l'horizon puis viser l'endroit où se lève le Soleil à l'est de la Grande Ours. Le site Ciel et Espace a publié une carte montrant sa trajectoire jusqu'à la fin du mois. Elle doit passer au plus près de la Terre le 23 juillet.

> Comet Neowise seen from Paris with noctulescent clouds. 2020 07 08