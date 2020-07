Comète Neowise : l'astre passera au plus près de la Terre ce 23 juillet

publié le 22/07/2020 à 19:22

C'est un spectacle rare que nous offre le ciel jusqu'à la fin du mois. La comète Neowise, qui étincelle nos nuits depuis le 3 juillet, va nous offrir ce soir, dans la nuit du 22 au 23 juillet, une apothéose. C'est à ce moment précis que l'astre se trouvera en effet au plus proche de la Terre.

Découverte fin mars par le satellite Neowise de la Nasa, la comète, qui est tout de même située à quelque 103 millions de kilomètres, est visible à l’œil nu depuis qu'elle est passée au périhélie, à savoir au plus proche du Soleil. Même si depuis le 14 juillet, elle s'était faite un peu plus discrète.

Pour l'observer, il suffit de se trouver dans l'hémisphère Nord et que les nuages n'obscurcissent pas trop le ciel. Visez alors la direction nord-est, entre les constellations du Cocher et de la Grande Ourse, à l'opposé du manche de la "casserole", pour tenter d'apercevoir sa longue queue scintillante (de préférence entre 22 heures et minuit, et avant le 25 juillet).

Le phénomène céleste devrait ensuite perdre peu à peu en luminosité, à mesure que l'objet s'éloigne du Soleil pour retourner d'où il vient. Sur Terre, on se souviendra longtemps de ces apparitions comme autant de moments magiques.

Neowise au Mont Saint-Michel Crédits : Vincent M Photographe / Facebook | Date : 15/07/2020
La comète Neowise capturée depuis la Station Spatiale Internationale Crédits : Nasa images
La comète Neowise derrière une cigogne, près de Minsk en Biélorussie Crédits : Sergei GAPON / AFP
Neowise survolant les plaines de Bad Woerishofen, en Allemagne le 12 juillet Crédits : Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AFP
Neowise au-dessus de Washington Crédits : Bill INGALLS / NASA / AFP
La comète Neowise, peu avant l'aube, dans le ciel de Washington, aux États-Unis le 12 juillet Crédits : Bill INGALLS / NASA / AFP
La comète Neowise passera au plus près de la Terre le 23 juillet 2020 Crédits : Flickr
La comète Neowise offre un spectacle éclatant jusqu'à la fin du mois de juillet Crédits : Flickr
La comète Neowise observée depuis les alentours de Chinon, le 20 juillet 2020 Crédits : GUILLAUME SOUVANT / AFP