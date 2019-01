Découvrez la première photo panoramique de la face cachée de la Lune

L'image panoramique à 360 degrés montre la surface lunaire et une partie de la sonde

La Chine poursuit son exploration de la face cachée de la Lune. La mission Chang'e 4 est devenue le 3 janvier la première de l'Histoire à réussir un alunissage sur l'hémisphère de la Lune qui tourne constamment le dos à la Terre.



Après son atterrissage en douceur et en totale autonomie, la sonde chinoise a rapidement commencé à documenter son aventure lunaire, dévoilant le terrain montagneux et accidenté parsemé de cratères du cratère Von Kàrmàn, où elle a déployé ses panneaux solaires et ses antennes de communication.

Le 11 janvier, l'agence spatiale chinoise a diffusé une photo haute résolution du premier panorama à 360 degrés réalisé par la sonde. Publiée sur l'Internet chinois Weibo, elle laisse apparaître la surface lunaire grise du cratère, une partie de la sonde et le petit robot Yutu 2 (du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise).

Vue panoramique de la face cachée de la Lune réalisée par la sonde chinoise Chang'e 4 Crédit : CNSA

Ce rover téléguidé à six roues de 140 kg a été déposé à la surface de la Lune par Chang'e 4 pour étudier ses ressources en minéraux et fournir des données radioastronomie. Mis en veille plusieurs jours pour se protéger des températures extrêmement chaudes à la surface de la Lune, il a repris son activité jeudi 10 janvier.