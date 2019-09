Chandrayaan-2 : L’Inde perd le contact avec sa sonde

publié le 06/09/2019 à 20:43

Un échec qui met fin à de grandes ambitions spatiales. L'agence spatiale indienne a annoncé tôt ce samedi 7 septembre avoir perdu le contact avec sa sonde Vikram, qui ambitionnait de se poser sur le Pôle Sud de la lune, jusqu'ici totalement inexploré. La descente de l'atterrisseur se déroulait comme prévu avant que la communication ne soit perdue selon K. Sivan, l'un des responsables de l'opération.

"Les nouvelles ne sont pas bonnes, cela me fend le cœur c'est toute la nation qui a le cœur brisé. On avait prévenu que les 15 dernières minutes seraient celles de la terreur car l'alunissage est très compliqué. Il y a 38 tentatives auparavant avec les Américains, les Russes et les Chinois et seulement 52% ont réussi à se poser sur la Lune. C'est déjà bien d'être aller aussi loin" a-t-il souligné après l'échec de l'opération.

New Delhi avait consacré 140 millions de dollars (124 millions d’euros) à Chandrayaan-2, le nom de cet engin spatial, soit un montant bien inférieur à ceux des autres grandes agences spatiales pour des missions de ce type. Jusqu'ici, seulement trois pays ont réussi à poser un appareil sur le sol sélénite : l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine mais aucune d'elle n'est parvenu à explorer le Pôle Sud.