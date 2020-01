publié le 06/01/2020 à 20:01

Après les thermostats, les caméras domestiques et les stations météos, le spécialiste français de la maison connectée Netatmo, propriété du groupe Legrand, a dévoilé la veille de l'ouverture du CES de Las Vegas un concept de serrure connectée appelé à venir compléter sa gamme d'objets domestiques intelligents.

Dédié au marché européen, le dispositif est pensé pour renforcer la sécurité et la flexibilité de l'accès au domicile. Compatible avec le protocole HomeKit d'Apple, il est composé d'un barilet standardisé au niveau continental à insérer à la place du cylindre de porte existant et d'un jeu de trois clés intelligentes à appairer via une application. Elle devrait être commercialisée en fin d'année à un prix compris entre 350 et 400 euros.

Dotées d'une connectivité NFC, ces clés physiques peuvent être programmées et associées à une ou plusieurs serrures connectées, selon les besoins. Pour plus de sécurité, les communications entre la clé et la serrure (NFC) et entre la serrure et le smartphone (Bluetooth) s'effectuent en local. En cas de perte d'une clé, il est possible de la désactiver dans l'application mobile.

Des clés numériques pour les invités ponctuels

Il est aussi possible de créer des clés digitales à envoyer sous forme de lien à des utilisateurs invités via l'application Netatmo, dont les droits peuvent être révoqués à tout moment. Un usage qui devrait rencontrer un favorable chez les plus fervents adeptes des plateformes de locations saisonnières comme Airbnb qui utilisent des services de conciergerie ou des boîtes à clé pour gérer la remise des clés avec leurs clients.

La serrure embarque aussi un accéléromètre qui permet d'informer l'utilisateur lorsqu'elle détecte les tentatives d'effraction. Mais seulement lorsque son smartphone est suffisamment proche pour capter son signal Bluetooth. Impossible, donc, d'être prévenu par une notification pendant des vacances loin du domicile.

Elle fonctionne avec quatre piles AAA qui lui confèrent une autonomie de deux ans. Elle peut être rechargée via un port USB intégré afin de ne pas laisser l'utilisateur sur le palier. Netatmo met en avant la certification de la serrure avec plusieurs normes européennes de sécurisation (A2P*, SKG***, BZ+) et le stockage en local des informations d'identification de chaque clé pour se démarquer de la concurrence.