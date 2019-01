publié le 12/01/2019 à 09:02

La mobilité figure parmi les domaines les plus dynamiques du CES de Las Vegas ces dernières années. De plus en plus de constructeurs automobiles misent sur le salon de l'innovation organisé au royaume du casino pour dévoiler leurs nouveautés quitte à faire l'impasse sur le rendez-vous historique du secteur, le salon de Détroit, organisé quelques jours plus tard.



La 52e édition du CES a donné un nouvel aperçu de la voiture du futur. Uber et Dell ont présenté leur premier prototype de drone-taxi appelé à désengorger les centres-villes en passant par les airs pour le prix d'une course en Uber X, dont les premiers vols commerciaux sont espérés pour 2023.

Le français Navya a fait la démonstration de son taxi autonome capable d'accueillir six personnes en filant à près de 100 km/h. De son côté, le coréen Hyundai a dévoilé un engin aux faux airs de rover lunaire dont les quatre jambes articulées rétractables peuvent s'adapter aux terrains les plus escarpés, préfigurant peut-être l'ambulance de demain.

> Hyundai Cradle Walking Car Concept – Robot Demo | CES 2019

Les voitures deviennent des ordinateurs mobiles

Le développement des voitures autonomes stimule aussi l'industrie des puces électroniques et des capteurs biométriques. Dotés d'intelligence artificielle et bardés de récepteurs en tous genres, les véhicules deviennent de véritables ordinateurs portables sur roues qu'il faut connecter aux infrastructures de la ville et entre eux mais aussi sécuriser avec des solutions qui ont souvent fait leurs preuves dans les smartphones.



Ford et Qualcomm ont annoncé un partenariat basé sur le futur réseau 5G visant à définir les prochaines normes de communications des véhicules autonomes. De son côté, Hyundai va bientôt commercialiser un SUV équipés d'un capteur de reconnaissance d'empreintes digitales sur les poignées de portes et sur le bouton de démarrage plus sécurisé que l'ouverture à distance d'une clé sans contact.



Le français Valeo a fait sensation avec un dispositif permettant au conducteur d'une voiture tractant une remorque ou une caravane de visualiser ce qui se passe derrière lui en rendant l'obstacle invisible, comme par transparence, en fusionnant toute les images capturées par les caméras embarquées à l'arrière du véhicule.

> Valeo XtraVue Trailer

Des expériences personnalisées pour tous les passagers

L'une des principales problématiques liées au développement des voitures autonomes est celle du divertissement. Que feront les occupants des véhicules lorsqu'ils seront tous des passagers une fois libérés des contraintes relatives à la conduite ? Les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer la meilleure expérience possible.



À l'instar de Ford, Mercedes ou Panasonic, la plupart des constructeurs ont déjà présenté des écrans interactifs intégrés dans l'habitacle comme de nouvelles portes d'entrées vers un écosystème de services.



L'allemand Audi a lancé un partenariat avec Disney pour proposer des expériences embarquées en réalité virtuelle estampillées Marvel adaptées au trajet et permettre aux passagers de mettre à profit la "25e heure de la journée" passée en moyenne en voiture.

> Audi Experience Ride | Audi Virtual Reality Experience presented at CES 2019

De son côté, le français Faurecia mise sur la reconnaissance faciale intégrée aux caméras du tableau de bord et des montants pour reconnaître les occupants et proposer à chacun de créer sa propre bulle de confort en jouant sur l'ambiance musicale, les programmes diffusés à l'écran, la luminosité, la climatisation, l'inclinaison ou la température des sièges.