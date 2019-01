publié le 07/01/2019 à 22:02

Le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas a ouvert ses portes à la presse ce lundi 7 janvier. Le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies donne chaque année le ton des tendances à venir dans le monde du numérique. Grands groupes et start-up y tiennent pavillon pour présenter aux professionnels du secteur leurs dernières nouveautés. Plus de 180.000 visiteurs sont attendus sur Las Vegas boulevard jusqu'au 11 janvier.



Depuis sa création à la fin des années 60, l'événement a vu défiler la plupart des technologies marquantes de l'électronique grand public. Le magnétoscope, le CD, le caméscope, le lecteur Blu-ray, la Nintendo Nes, la Xbox, le DVD, la télévision Oled ou la 4K ont tous été présentés au royaume du casino.

Le maître-mot du CES est cette année encore la connectivité. Des assistants intelligents, aux enceintes à commandes vocales, en passant par la voiture autonome, la robotique et la 5G, le salon dessine un quotidien toujours plus connecté, au sein duquel la protection des données et de la vie privée devient un thème majeur. Retrouvez les principales annonces de l'événement ci-dessous.

LG dévoile la première TV enroulable

L'un des premiers enseignements du salon est que les télévisions enroulables sont en passe de devenir réalité. Le constructeur sud-coréen LG a fait sensation à Las Vegas en présentant le LG Signature OLED TV R, le premier téléviseur grand public flexible capable de disparaître entièrement au sein de son meuble en s'enroulant sur lui-même.

> LG SIGNATURE OLED TV R

Cet écran OLED de 64 pouces se dissimule en une dizaine de secondes sur simple pression d'un bouton afin de libérer l'espace derrière lui. Il affiche des images en résolution 4K dont la qualité n'est pas affectée par le caractère flexible de la dalle, selon LG. Le fabricant devrait commercialiser ce modèle d'ici la fin de l'année à un prix qui pourrait dépasser les 10.000 euros.

Apple joue l'ouverture dans la télévision connectée

Même sans faire le déplacement à Las Vegas, Apple était au centre de toutes les discussions ce lundi. Après s'être payé Facebook et Google en s'offrant un immense panneau publicitaire sur la face d'un hôtel de Las Vegas pour se poser en protecteur des données personnelles, le fabricant californien a continué à faire parler de lui au premier jour du CES.



La marque à la pomme a annoncé un partenariat inédit avec Samsung dans la télévision connectée : il sera bientôt possible d'accéder à iTunes et au système de diffusion sans-fil AirPlay 2 depuis un téléviseur connecté Samsung.



Un virage stratégique important pour Apple qui préfigure peut-être l'arrivée prochaine de son propre service de vidéo à la demande et démontre encore un peu plus la volonté de l'entreprise de miser sur les services pour sortir de sa dépendance à l'iPhone.

La bataille des assistants intelligents bat son plein

Portés par Amazon et Google, les assistants intelligents sont l'un des thèmes phares du CES depuis l'an passé. Le marché est en plein essor aux États-Unis, où un foyer sur quatre est équipé d'une enceinte connectée (1,7 million en France). Amazon s'accapare l'essentiel des parts de marché mais Google n'a pas dit son dernier mot. Les deux entreprises ont bataillé sur les chiffres pour l'ouverture du salon.

L'assistant vocal Alexa d'Amazon est décliné dans une centaine de produits Crédit : Elaine Thompson/AP/SIPA

Amazon a ouvert les hostilités en révélant dès ce week-end que plus de 100 millions d'appareils connectés équipés d'Alexa avaient été vendus jusqu'à présent. Ces ventes sont soutenues par un écosystème de plus en plus mature. 150 produits embarquent Alexa par défaut (dont 100 qui ne sont pas directement conçus par Amazon), 70.000 compétences spécifiques sont disponibles et plus de 28.000 objets connectés domotiques peuvent être contrôlés avec l'assistant.



Google n'a pas tardé à réagir. Présent au CES pour la deuxième année consécutive, le géant du Web a annoncé que Google Assistant sera bientôt disponible sur un milliard d'objets connectés. Deux fois plus qu'il y a un an à la même époque. Et dix fois plus que son concurrent Amazon, en théorie.



Car ce chiffre est à relativiser. Il comprend les centaines de millions de smartphones et tablettes Android sur lesquels Google Assistant est installé par défaut. Cela ne signifie pas pour autant que l'application est utilisée. Google a également indiqué que son assistant fonctionne désormais avec 10.000 objets connectés domotiques appartenant à plus de 1.600 marques. Trois fois moins qu'Amazon.

Des nouveautés pour la maison connectée

Le groupe français Legrand a présenté à Las Vegas ses dernières innovations en matière de maison connectée. Le numéro un mondial du secteur va proposer pour la première fois la compatibilité de ses interrupteurs et prises avec l'assistant vocal d'Amazon.



Les interrupteurs disposeront de plusieurs petits micros (qu'il sera possible de muter) pour pouvoir communiquer avec Alexa sans forcément passer par une enceinte connectée. Legrand espère séduire les promoteurs immobiliers et intégrer sa solution dans les murs des appartements et des maisons neuves à partir du dernier semestre 2019 au prix de 149 euros pièce.

Netatmo présente au CES une sonnette vidéo intelligente Crédit : Netatmo

Legrand présentait aussi les nouveautés de la start-up Netatmo, deux mois après son rachat. Après les caméras de surveillance et les thermostats, le spécialiste des objets connectés domestiques défend au CES un nouveau type de produit, la sonnette vidéo connectée.



L'objectif est de pouvoir répondre aux visiteurs depuis une application pour smartphone afin de ne plus manquer un colis ou un voisin si l'on est absent. Netatmo promet des communications chiffrées de bout en bout et un stockage en local de l'historique des appels.

Withings met le cap sur la santé connectée

Après deux années passées sous pavillon Nokia, la marque française rachetée par son co-fondateur Éric Carreel en mai dernier est de retour au premier plan à l'occasion du CES où elle met le cap sur la santé connectée avec plusieurs produits de prévention médicale. Le constructeur présente la montre connectée Withings Move, une montre à aiguille dotée d'un tracker d'activités (course à pied, vélo, natation, sommeil) vendue 69 euros. La gamme se veut personnalisable, des aiguilles à la couleur du boîtier en passant par le bracelet.



La Move est également déclinée dans une version dotée d'un électro cardiogramme, comme l'Apple Watch aux États-Unis. Il suffit de poser deux doigts sur la couronne métallique pour mesurer l'activité cardiaque et détecter les signes avant-coureurs de certaines défaillances du coeur, comme la fibrillation auriculaire. Elle sera lancée au deuxième trimestre à 130 euros une fois validée par les autorités européennes.



Withings avait aussi dans ses cartons un tensiomètre connecté particulièrement sophistiqué intégrant un ECG et un stéthoscope digital. Cela lui permet de déceler rapidement et facilement plusieurs pathologies cardiaques comme la fibrillation auriculaire et la valvulopathie. La marque espère ainsi démocratiser les examens à domicile. Le BPM Core est attendu au deuxième trimestre au prix de 250 euros.

Une machine à bières à capsules

Après le Nespresso du vin du français D-Vine, LG lance Home Brew, une machine domestique à fabriquer de la bière. Le sud-coréen simplifie le processus de brassage en utilisant un système de capsules à usage unique associé à un algorithme de fermentation.

LG est venu au CES avec une machine à brasser de la bière Crédit : AFP

Chaque capsule contient un mélange de malt, de levure, d'huile de houblon et des arômes. Cinq types de bières différentes sont proposés, blonde, brune, américaine, belge ou tchèque. Il suffit d'insérer la capsule dans la machine, d'ajouter de l'eau et d'appuyer sur un bouton.



Puis, un algorithme s'occupe de lancer les différentes étapes de fermentation, de vieillissement et de carbonatation. Il faudra ensuite attendre deux semaines pour pouvoir la déguster. Ni le prix, ni la disponibilité de la machine n'ont encore été annoncés.