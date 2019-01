publié le 05/01/2019 à 10:20

Le royaume du casino est prêt à se muer en capitale mondiale de l'électronique grand public. Le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas ouvre ses portes au public du 8 au 11 janvier. Plus de 180.000 visiteurs - uniquement des professionnels - sont attendus dans les allées du Las Vegas Convention Center et par-delà les halls des plus grands hôtels du Strip pour découvrir les dernières innovations des 4.500 start-up et multinationales de la tech qui y tiendront pavillon. Comme chaque année, les principales annonces auront lieu la veille de l'ouverture, lundi 7 janvier.



Pour sa 52e édition, le salon s'ouvre cette année dans un climat particulier de défiance envers les entreprises technologiques après les multiples controverses qui ont écorné l'image des géants du secteur et entamé la confiance des utilisateurs, en particulier concernant l'exploitation des données personnelles.

Face à l'inquiétude du public, justifiée par les fuites de données chez Facebook et Google notamment, les entreprises proposant des solutions innovantes de protection de la vie privée pourraient tirer leur épingle du jeu à Vegas alors que les applications de reconnaissance faciale et les enceintes connectées s'immiscent peu à peu dans le quotidien.

L'heure de la 5G

La bataille des assistants intelligents devrait battre son plein cette année encore, avec Amazon et Google en vedette. Déterminée à ne pas perdre de terrain sur Alexa, dont le nombre de "skills" a explosé cette année, la firme de Mountain View a prévu un stand gigantesque pour faire la promotion de son écosystème intelligent. Les deux assistants devront aussi prouver qu'ils peuvent cohabiter dans des produits neutres pour laisser l'utilisateur décider à sa guise.



Même si la plupart des fabricants réservent leurs annonces pour le Mobile World Congress de Barcelone, fin février, le salon sera l'occasion d'observer les nouvelles tendances en vigueur dans la téléphonie, du rétrécissement de l'encoche au smartphone pliable en passant par la multiplication du nombre de capteurs.



L'un des maîtres-mots du CES sera l'avènement de la 5G, la nouvelle norme ultra-haut débit mobile dont les premiers lancements commerciaux doivent avoir lieu dans l'année sur des sites pilotes dans le monde entier. Les opérateurs et fabricants de puces auront à coeur de montrer ses applications concrètes quelques semaines avant que les premiers smartphones compatibles débarquent sur le marché.



Écrans XXL et voitures futuristes

Comme tous les ans, les fabricants de télévision rivaliseront d'annonces spectaculaires. L'heure est aux diagonales XXL avec une forte appétence des consommateurs pour les écrans d'au moins 55 pouces. Samsung, LG et Sony devraient encore repousser les limites du genre tout en mettant le cap sur la 8K, dont les premiers modèles ont été commercialisés cette année part Samsung. Faute de contenus natifs en 8K, les marques mettront l'accent sur les processeurs chargés de mettre à l'échelle l'image pour l'adapter à une plus grande résolution. Les écrans enroulables et les barres de son intégrées seront aussi à l'honneur.



Passage obligé du calendrier automobile depuis quelques années, le CES fera la part belle à la voiture autonome. Dix jours avant le rendez-vous phare de Détroit, les constructeurs présenteront leurs nouveaux concept-cars futuristes, les dernières avancées de leurs technologies de conduite autonome et de nouvelles fonctionnalités pensées pour divertir les passagers dans l'habitacle. Audi doit notamment présenter une technologie transformant les vitres en écran panoramique de cinéma.

La French Tech en ordre de bataille

Les entreprises françaises seront encore présentes en nombre dans le Nevada, où elles composeront le troisième contingent mondial. Plus de 400 entreprises hexagonales (dont 350 jeunes pousses) doivent faire le déplacement sous la bannière French Tech pour une édition 2019 placée sous le signe de la montée en gamme.



Rassemblées au sein d'une délégation unique pour ne pas avancer en ordre dispersé comme l'an passé, où elles s'affichaient en délégations régionales, elles auront à coeur de présenter des solutions concrètes, bientôt commercialisables. Elles devront faire sans l'appui des politiques qui bouderont les fastes du salon dans le contexte social tendu des "gilets jaunes".