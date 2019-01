CES 2019 : Legrand et Netatmo accélèrent dans la maison connectée

publié le 07/01/2019 à 20:30

Le groupe français Legrand a présenté à l'ouverture du 52e CES de Las Vegas ses dernières innovations en matière de maison connectée dans le résidentiel.



Après avoir connecté ses interrupteurs et prises murales via un partenariat avec Netatmo, le spécialiste des équipements électriques va intégrer pour la première fois l'assistant vocal d'Amazon Alexa aux interrupteurs des gammes Living Now et Céliane.

Les interrupteurs disposeront de plusieurs petits micros qu'il sera possible de muter et qui permettront de communiquer avec Alexa pour piloter les différents objets et scénarios automatisés de la maison connectée (baisser les volets, allumer la lumière, monter la température, etc.) sans avoir à élever la voix. Les interrupteurs équipés d'Alexa bénéficieront aussi des fonctions habituelles de l'assistant, comme la météo et les actualités.

Legrand espère séduire les promoteurs immobiliers et intégrer sa solution dans les murs des appartements et des maisons neuves à partir du dernier semestre 2019. Coût des interrupteurs connectés, 149 euros pièce. Legrand a choisi Amazon pour la maturité de son écosystème. Mais le groupe ne s'interdit pas de travailler avec d'autres constructeurs à l'avenir.

Legrand propose désormais l'assistant vocal Alexa dans ses interrupteurs muraux Crédit : Legrand

Legrand a également présenté une solution de pilotage du thermostat et de l'éclairage dans la salle de bain. Le groupe s'est associé à la start-up CareOS du groupe Baracoda (à l'origine de la brosse à dents connectée Kolibree notamment) pour proposer un miroir connecté offrant tout un panel de services (tutos, photos, suivi santé) qu'il est possible de commander par des gestes ou par la voix, via une solution conçue par Snips.



Avec la promesse d'un traitement local des données pour que tout ce qui se passe dans la salle de bain reste dans la salle de bain.

Une sonnette intelligente chez Netatmo

Deux mois après le rachat de Netatamo, Legrand présentait aussi les nouveautés du constructeur. Après les caméras de surveillance et les thermostats connectés, le spécialiste des objets connectés domestiques défend au CES un nouveau type de produit, une sonnette vidéo intelligente.

> Answer your door from anywhere - Netatmo Smart Video Doorbell

Équipé d'une caméra Full HD grand angle à placer sur le pas de la porte, l'appareil envoie une notification à son propriétaire lorsque quelqu'un se présente. L'utilisateur peut alors répondre aux visiteurs depuis une application pour smartphone avec la promesse de ne plus manquer un colis ou un voisin en cas d'absence.



Pour se démarquer de la start-up américaine Ring, qui propose le même type de produits sous pavillon Amazon, Netatmo promet des communications chiffrées de bout en bout et un stockage en local de l'historique des appels.