publié le 08/01/2019 à 21:15

Le CES de Las Vegas a ouvert ses portes au public ce mardi 8 janvier. Le royaume du casino accueille les dernières innovations du monde des nouvelles technologies et dessine les tendances pour les mois à venir. Parmi les vedettes du salon, les fabricants de télévision y rivalisent tous les ans d'annonces spectaculaires pour relancer un marché à la peine en dehors des années traversées par des événements sportifs d'envergure planétaire. L'an passé, le congrès avait donné lieu à une course au gigantisme avec des diagonales repoussant les limites du secteur.



Le premier enseignement du salon cette année est que les télévisions enroulables sont en passe de devenir réalité. Le temps des prototypes est révolu. Le constructeur sud-coréen LG a dévoilé lundi 7 janvier au CES de Las Vegas le LG Signature OLED TV R, le premier téléviseur grand public flexible capable de disparaître entièrement au sein de son meuble en s'enroulant sur lui-même.

Présenté comme le "téléviseur de demain", il est le premier appareil du genre annoncé sur le marché. Il sera commercialisé à partir du deuxième semestre 2019. Son prix n'a pas été communiqué. Il devrait être supérieur à 10.000 euros.

Un écran, trois possibilités

Ce téléviseur d'un nouveau genre se présente sous la forme d'un écran OLED de 64 pouces. D'une simple pression sur un bouton, il se rétracte en une dizaine de secondes. Trois positions sont proposées. Complètement déployé, l'écran s'utilise comme un téléviseur classique. Un mode "Line view" laisse apparaître une partie de l'écran pour afficher l'heure, un lecteur musical et des services comme la météo. Logé dans sa base, le poste est utilisable comme une enceinte classique. LG annonce une puissance de 100W.



Ce modèle bénéficie de toutes les technologies à la mode : barre de son Dolby Atmos, résolution 4K, écran OLED compatibilité AirPlay et HomeKit Apple, commande vocale Amazon. Les composants et la connectique (HDMI, USB et sorties son) ont été intégrées dans la base principale. LG promet que la qualité des images n'est pas altérée par la nature flexible de la dalle et s'enthousiasme devant les perspectives ouvertes par ce type d'écran qui ne cache plus l'espace derrière lui en matière de décoration d'intérieur.

Les fabricants mettent le cap sur la 8K

Le salon de Las Vegas a aussi confirmé la montée en puissance de la 8K. Ce format offre une résolution hors-norme de 7680 x 4320 pixels, soit une qualité d'image seize fois supérieure à la Full HD et deux fois supérieure à l'Ultra HD (UHD ou 4K). Cela permet de d'offrir une définition d'image frôlant la perfection, sans distinction entre les pixels. Dans le sillage de Samsung et de Sharp, qui ont lancé les premiers modèles grand public dans la foulée du CES fin 2018, les constructeurs adoptent les uns après les autres ce format d'image.



LG et Sony ont pris le train en marche avec leurs propres modèles. Le coréen a dévoilé deux dalles 8K de 75 pouces (SM99 LCD) et 88 pouces (Z9). Le japonais s'est remis au niveau avec la série ZG9 Full LED 8K, deux écrans de 85 pouces et 98 pouces capables d'afficher plus de 33 millions de pixels. Samsung a aussi dégainé un immense écran de 98 pouces, soit 2,5 mètres de diagonale. Tous promettent la meilleure qualité d'image possible à des prix débutant autour de 6.000 euros.

Samsung a présenté une immense TV Qled 8K au CES de Las Vegas Crédit : AFP

Mais la 8K attend encore ses contenus. À l'exception des vidéos de démonstrations diffusées sur les stands des marques, il n'existe aucun programme produit dans ce format. Les vidéos en 4K commencent d'ailleurs seulement à se généraliser via Netflix et Canal+ par exemple. En attendant, les fabricants se contentent d'améliorer les images en retravaillant les programmes diffusés en SD, FHD et 4K à l'aide de processeurs utilisant l'intelligence artificielle. Mais la différence avec la 4K ne saute pas encore aux yeux.