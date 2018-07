Ce week-end, c'est aussi la Fête des mares

publié le 27/05/2016 à 07:43

Les mares et les zones humides abritent une biodiversité très riche : des grenouilles, des libellules, des larves... Toute une faune et une flore en train de disparaître. Près de 90% de ces espaces ont déjà été asséchés en France. Ils ont été recouverts pour construire des immeubles et des routes. Les espèces qui y vivent sont en danger. Pourtant, elles sont essentielles.



Sans insectes, il y a pas d'oiseaux, pas d'hirondelles, pas de poissons. Même les moustiques sont utiles. Ces derniers boivent beaucoup : sous forme de larve, ils ingurgitent jusqu'à 2 litres d'eau par jour. En buvant, le moustique filtre les bactéries et les micro-organismes. Il contribue à assainir les marécages. Les organisateurs de la Fête des mares (du 30 mai au 5 juin) - l'Association pour la protection des animaux sauvages - appellent les Français a prendre une pelle et une pioche et à creuser des mares. C'est un trou d'au moins 90 centimètres de profondeur qu'il suffit de recouvrir d'argile pour le rendre imperméable.

Ensuite, il n'y a plus rien à faire : les habitants des mares arrivent tout seuls. Un jour un canard ou un héron s'y arrêtent pour boire un coup. Il y a toujours quelques œufs de grenouilles ou quelques graines de plantes aquatiques collés à leurs pattes. La nature a tout prévu.