Ce robot peut aspirer les déchets et les hydrocarbures dans les ports

publié le 10/08/2020 à 22:28

Un petit robot jaune qui nettoie les ports. C'est la nouvelle invention de l'entreprise Francqueville, située à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône). Ce chantier naval, spécialisé normalement dans la conception et la construction de bateaux aluminium ou semi-rigides, a mis au point un engin qui répond au doux nom de DPOL, rapporte La Provence.

Il aura fallu huit ans et sept prototypes pour en arriver à ce résultat. Le robot, branché à l'électricité du port et fixé grâce à des cordages, peut récupérer jusqu'à 4 kilos de déchets et d'hydrocarbure par minute, détaille La Provence. Il fonctionne grâce à un courant de surface. Plusieurs robots peuvent aussi être connectés entre eux afin de former des barrières flottantes.

Le DPOL a déjà été testé dans le port de Toulon (Var) et pourrait être déployé dans d'autres ports français. Vendu au prix de 2.000 euros, il pourrait s'agir d'un bon moyen pour lutter contre la pollution aquatique.