Ce robot-anguille recherche les sources de pollution des eaux

Pinpointing sources of water pollution with a robotic eel

publié le 28/07/2017 à 05:24

Un poisson robotisé à la rescousse de l'environnement. Eel robot (littéralement, le robot-anguille) se déplace dans l'eau, mesure son degré de pollution et remonte à la source de cette dernière. Mise au point par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, comme le rapporte Le Journal du Geek, cette création Suisse est équipée de capteurs chimiques, physiques et biologiques.



D'après Radio Canada, un test dans les eaux du lac Léman a prouvé la capacité du robot à identifier les variations dues à une simulation de pollution. Mobile et très fin, il se déplace facilement et permet aux chercheurs de recevoir des données en temps réel.

Le site rapporte que les modules d'Eel Robot peuvent être adaptés aux composantes recherchées. De fait, certaines parties du robot sont composées de capteurs biologiques qui, par leur réaction, permettent d'identifier la pollution de l'eau dans laquelle se trouve le robot. Le Journal du Geek souligne que l'autonomie de cette anguille n'est encore que limitée : ses déplacements doivent être programmés. Mais ses créateurs espèrent augmenter son indépendance.