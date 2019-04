Ce qui va changer avec les nouveaux claviers AZERTY

publié le 04/04/2019 à 14:45

C'est un nouvelle norme, nommée NF Z71-300, et publiée par l'Association française de normalisation (AFNOR). Elle cache une évolution qui aura sans doute un impact au quotidien : celle du clavier français AZERTY.



Alors que ce modèle actuel de clavier comporte plusieurs imperfections, l'AFNOR a conçu une nouvelle disposition des touches de manière à rendre l'écriture du français plus facile. Elle a été révélée le mardi 2 avril, précise Numerama.

Ces choix sont issus de discussions entre des fabricants de matériel informatique, des sociétés dans le domaine des technologies de l'information ou encore des scientifiques, rappelle Clubic.

Le point médian "·" sera désormais plus accessible dans le nouveau clavier AZERTY .. Moi je dis Youpi !!! https://t.co/5QN5RnxEGz pic.twitter.com/czoUAXcOAB — Incluzor·e (@incluzor) 3 avril 2019

On ne note pas de révolution majeure : aucune des 26 lettres de l'alphabet n'a bougé, pas plus que le nombre de touches sur le clavier, note LCI. Mais il y a toutefois de nombreuses évolutions dans le sens d'une meilleure lisibilité et de plus de simplicité, notamment pour éviter des fautes de frappes. "Il est conçu pour être plus ergonomique et permettre une saisie plus rapide", peut-on lire sur le site norme-azerty.fr.

Les lettres accentuées regroupées

Jusqu'à présent, il était impossible de taper directement des majuscules avec accents. Il faut en effet passer par des raccourcis claviers dont on ne retient souvent jamais la combinaison. Dans le futur clavier AZERTY, les lettres accentuées les plus courantes sont regroupées.



Le nouvel AZERTY a aussi regroupé les signes et opérateurs mathématiques ou les symboles des monnaies. Le point n'a plus besoin de la touche SHIFT, devenant un symbole minuscule, tout comme les trois petits points.



Parmi les autres innovations, comme le note Numerama, la disparition du "tiret du 6", qui passe de la touche 6 à la touche qui se trouve à la droite du P. Les parenthèses et les crochets ont eux aussi été regroupés.



La norme NF Z71-300 propose également un modèle BÉPO, qui vise à limiter les efforts et donc la fatigue musculaire. Cette disposition de touches de clavier a été lancée en 2003.



Au total, presque 60 caractères supplémentaires pour la saisie de langues étrangères ou de contenus techniques sont inclus, souligne le site norme-azerty.fr. Les artisans du nouvel AZERTY se sont en effet imposés une nouvelle contrainte : l'ouverture à d'autres langues, notamment les langues régionales.

Une nouvelle norme non obligatoire

Les nouveaux modèles prenant en compte ces normes ne devraient pas voir le jour avant les prochains mois. Car il faudra du temps avant que les modèles actuels soient changés. S'ils le sont. Cette nouvelle norme n'est en effet pas obligatoire pour les fabricants de claviers, qui peuvent ou non décider de s'y conformer.



Comme l'explique l'AFNOR, relève LCI, on devrait d'abord voir apparaître le nouveau clavier dans sa version tactile, sur nos smartphones et tablettes, avant les claviers des ordinateurs. Notre clavier AZERTY standard a donc encore de beaux jours devant lui.