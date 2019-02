Ce que prévoit Apple pour l'iPhone 2019 et iOS 13

publié le 01/02/2019 à 17:02

Le programme d'Apple pour les prochaines semaines se précise. L'agence de presse américaine Bloomberg s'est entretenue avec des sources proches de l'entreprise américaine au sujet des gammes d'iPhone de 2019 et 2020 et de la prochaine version d'iOS par l'intermédiaire du journaliste Mark Gunman. Selon ce spécialiste de l'univers Apple, la prochaine génération de l'iPhone sera une évolution de l'actuelle. Il faudra patienter jusqu'à 2020 pour que le groupe californien apporte de nouvelles innovations majeures à son produit vedette.



Comme l'annonçait déjà le Wall Street Journal mi-janvier, Apple pourrait lancer trois iPhone cet automne. Pas de révolution à l'horizon. La marque se contenterait de mettre à jour les iPhone XR, XS et XS Max actuels. Les trois modèles bénéficieraient d'une nouvelle version du processeur développé par Apple et d'une nouvelle caméra TrueDepth pour améliorer Face ID. Ils devraient conserver le design à encoche inauguré par l'iPhone X.

Le plus grand des trois bénéficierait d'un triple module photo autorisant un zoom plus puissant et un champ de vision plus large. Cette nouvelle optique améliorerait aussi le traitement des images a posteriori. Les images animées "Live Photos" pourraient quant à elle voir leur durée passer de trois à six secondes.

Un capteur 3D et la 5G en 2020

Apple travaillerait également à ajouter un port USB-C à la place de la prise Lightning sur certains modèles de la prochaine gamme. Ce basculement rendrait les nouveaux iPhone compatibles avec les chargeurs utilisés par des centaines d'appareils Android comme les derniers MacBook et iPad Pro avant eux.



Les changements d'envergure sont attendus pour l'année prochaine. L'iPhone de 2020 sera le premier à prendre en charge les capacités de la 5G. Il pourrait adopter un nouveau design, plus en phase avec le réseau mobile de demain. Apple intégrerait aussi pour la première fois un capteur laser en 3D afin d'améliorer ses performances en matière de réalité augmentée.



Le système actuel repose sur une projection de points et fonctionne à des distances allant de 25 à 50 centimètres. Le nouveau capteur, conçu par Sony, serait capable de mesurer avec précision la distance entre l'appareil et son environnement jusqu'à quasiment cinq mètres. Ce meilleur contrôle de la profondeur de champ améliorerait le mode portrait et la capacité de l'iPhone à placer des objets virtuels dans un milieu numérisé en trois dimensions. Cela pourrait d'ailleurs préfigurer la sortie d'un casque ou de lunettes de réalité augmentée.

Un thème sombre dans iOS 13

Avant l'iPhone, et probablement après de nouveaux iPad en mars, Apple lèvera le voile sur la future mise à jour iOS 13 au printemps. Selon Bloomberg, la prochaine version du système d'exploitation des iPhone et iPad introduira pour la première fois un "Dark Mode" plus lisible dans le noir et plus économe grâce aux vertus des écrans Oled. La mise à jour devrait aussi inaugurer une nouvelle présentation de l'interface de l'iPad et introduire de futurs services comme Apple News Magazine ou le concurrent à Netflix d'Apple.