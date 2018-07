et AFP

Bonne nouvelle pour le monde de la recherche. François Hollande a renoncé aux annulations de crédit de 134 millions d'euros sur le budget de la recherche. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 30 mai Serge Haroche. Le prix Nobel de physique était reçu ce matin à l’Élysée avec cinq autres scientifiques de renom. Le chef de l’État "nous a fait part du fait que le gouvernement attachait une grande importance à la recherche (...) et qu'il ne fallait pas donner un signal décourageant", a déclaré le physicien Serge Haroche. François Hollande a ajouté qu'"il fallait au contraire que l’État se préoccupe du maintien de la recherche à un niveau d'excellence, en particulier dans le cadre de la compétition nationale".



Plusieurs prix Nobel avaient dénoncé les coupes budgétaires dans la recherche, les comparant à "un suicide scientifique et industriel". Le projet d'annulation de 256 millions d'euros d'une mission interministérielle "recherche et enseignement supérieur" avait particulièrement heurté la communauté scientifique. François Hollande s'était engagé à recevoir plusieurs représentants pour évoquer le sujet.



Après l'inquiétude, le soulagement

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, était présente durant le débat auquel participaient également Françoise Barré-Sinoussi (prix Nobel de médecine), Claude Cohen-Tannoudji (prix Nobel de physique), Albert Fert (prix Nobel de physique), Jean Jouzel (vice-président du GIEC au moment où l'organisme a reçu le Nobel de la Paix avec Al Gore) et Cédric Villani (médaille Fields). "Nous sommes soulagés et nous sommes satisfaits de voir que nos préoccupations, notre vision de la recherche, semblent partagées par le président et la ministre de l’Éducation nationale", a confié Serge Haroche.