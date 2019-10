publié le 04/10/2019 à 15:13

Fin de parcours pour les Sleepbuds. Les bouchons d’oreilles à réduction de bruit active lancés par Bose en fin d’année 2018 vont être retirés des ventes. Le géant américain de l’audio a annoncé jeudi 3 octobre qu’il cessait la commercialisation du produit en raison de problèmes de batterie. Un programme de remboursement est mis en place jusqu’à la fin de l’année.

Vendus 270 euros, les Sleepbuds étaient des intra-auriculaires miniatures exclusivement tournés vers l’aide au sommeil. Ils étaient conçus pour isoler leur propriétaire des sons extérieurs grâce à une technologie de réduction des bruits passifs et diffusaient des plages sonores d’ambiances zen pour faciliter l’endormissement.

Bose explique que de nombreux utilisateurs ont observé des dysfonctionnements relatifs à la batterie des oreillettes. Certains ne se chargeaient pas totalement, d’autres s’éteignaient de façon impromptue. Face à l’augmentation des pannes, la marque a préféré rappeler les produits qui ne répondent pas à ses "exigences de constance et de prévisibilité", peut-on lire dans un communiqué.

Les clients peuvent retourner leurs oreillette

Les propriétaires des Sleepbuds bénéficient toujours de l’assistance et de la garantie du produit. Tous les clients peuvent retourner leurs oreillettes et bénéficier d’un remboursement intégral jusqu’au 31 décembre. Ils peuvent aussi solliciter un échange et recevoir une nouvelle paire sous garantie pendant deux ans.

Bose s’excuse auprès de ses clients pour ces contrariétés et se dit résolu à donner corps à sa vision. L’entreprise va poursuivre le développement du produit en interne pour proposer une deuxième version plus aboutie.