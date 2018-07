publié le 28/07/2017 à 07:48

Le petit rond bleu à côté de votre nom Twitter pourrait être un premier pas vers l'âme soeur. L'application de rencontre Loveflutter, qui met en relation les utilisateurs du réseau social, vient de lancer sa version premium destinée aux 200.000 titulaires de comptes certifiés. Son nom : Blue.



"Dans une ère de piratages et de fausses identités, l'authenticité est la clé, c'est pourquoi nous optimisons le système de vérification mondiale de Twitter pour rendre les rencontres plus sûres", justifient les créateurs de Blue sur leur site. Selon eux, les utilisateurs certifiés sur Twitter constituent "le plus grand pôle de réels utilisateurs connectés 100% du temps, n'importe où".

Swipes à gauche, swipes à droite et matches : l'application fonctionne comme sa grande sœur Loveflutter et surtout, comme Tinder Select, qui a initié le principe en se basant sur les données des utilisateurs Facebook et leur performance sur le réseau social Tinder. Fonctionnalité bonus de Blue : une option qui permet aux utilisateurs de naviguer parmi les profils même lorsqu'ils ne sont pas connectés.

Moins de 1% des utilisateurs Twitter

Aujourd'hui, le petit monde des "célébrités" au rond rond bleu ne représente même pas 1% des utilisateurs de Twitter, et 25% d'entre eux seraient des médias ou des journalistes, selon un rapport cité par le média américain TechCrunch. "À l'origine, le programme de vérification a été créé pour aider à protéger et à faire ressortir les utilisateurs qui étaient le plus susceptibles de se faire pirater", souligne également le document.





L'application Blue n'est aujourd'hui disponible que dans quelques grandes villes comme San Francisco, Los Angeles, New York, Londres ou Tokyo. Son utilisation s'étendra lorsqu'elle aura atteint les 1.000 utilisateurs, promettent ses créateurs.