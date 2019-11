publié le 28/11/2019 à 16:15

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi officiel du Black Friday donné ce vendredi 29 novembre à minuit, même s’il semble avoir débuté depuis déjà bien une dizaine de jours tant les marques et les grandes enseignes de distribution ne se sont pas faites attendre pour lancer l’offensive commerciale.

Sous l’impulsion d’Amazon et des principaux distributeurs, les promotions s’étalent cette année sur près de quinze jours, de la Black Week lancée le 18 novembre par Cdiscount au Cyber Monday prévu le 2 décembre. Malgré les appels à lutter contre le gaspillage et la surconsommation, l'opération devrait générer des recettes records cette année encore.

Les produits électroniques sont particulièrement plébiscités par les consommateurs durant le Black Friday chaque année. La période peut être l’occasion de changer de smartphone en profitant des remises proposées par les constructeurs ou d’investir dans du matériel un peu moins coûteux qu’en temps normal. Tour d’horizon des offres les plus intéressantes.

Les bons plans smartphones

Le Black Friday peut permettre d’acquérir l’un des meilleurs smartphones de l’année à des tarifs avantageux. Huawei offre par exemple 120 euros d’économie sur le P30 Pro qui dispose de l’un des meilleurs appareils photo du marché. Samsung propose de son côté le Galaxy S10 a 699 euros au lieu de 909 euros avec une coque et un chargeur sans fil. Son petit frère, le S10e, est proposé à 500 euros. Chez Xiaomi, le best seller Redmi Note 7 est proposé à 169 euros au lieu de 199 euros chez les principaux distributeurs.

Des rabais conséquents sont aussi attendus chez Honor qui propose le Honor View 20 à 299 euros au lieu de 549 euros, un pack comprenant le Honor 20 Pro et sa nouvelle montre connectée Magic Watch à 399 euros au lieu de 600 euros environ. Le Honor 8A et le Honor 20 Lite sont aussi soldés. Chez OnePlus, le Black Friday est l’occasion de brader le Oneplus 7 Pro à 619 euros au lieu de 759 euros. La marque propose aussi -50% sur les accessoires de protection des OnePlus 6 et 6T et -20% pour ceux de la série 7.

De son côté Oppo, offre 150 euros de remise immédiate sur le dernier Reno 10x Zoom dont le prix s’établit désormais à 659 euros. Les Reno et Reno Z s’affichent dans le même temps à 379 et 279 euros après des rabais de 70 et 40 euros. Asus propose des réductions allant de 100 à 149 euros pour ses smartphones Zenfone 6 et Zenfone Max et jusqu’à 400 euros de remise pour le ROG Phone dédié aux gamers désormais accessible à 399 euros.

Le Black Friday est aussi à l’honneur chez les distributeurs de smartphones reconditionnés. En plus de participer à l’effort collectif en réduisant l’impact écologique du secteur, choisir un smartphone de seconde main peut s’avérer très avantageux sur le plan économique. Pour éviter les mauvaises surprises, si vous décidez d'acheter un smartphone sur le marché de l'occasion ou du reconditionné, pensez à lire les conditions générales de vente et les avis sur une plateforme ou un vendeur.

Jusqu'à 200 euros de crédit chez Apple

Apple propose le même dispositif que l’an passé. Il est possible d’obtenir jusqu’à 200 euros de crédit à dépenser sur l’App Store ou l’iTunes Store pour l’achat de certains produits de la marque en boutique ou en ligne. Pour les remises sur les produits du groupe, il faut se tourner vers les distributeurs comme Cdiscount qui propose 60 euros de réduction sur les AirPods 2 ou Amazon Italie qui affiche l’iPhone 11 Pro à 982 euros au lieu de 1.199 euros.



Au rayon jeux video, Microsoft propose des réductions allant jusqu’à -50% sur plus de 600 jeux de sa boutique en ligne. FIFA 20 est par exemple affiché à 52 euros au lieu de 70 euros. Du côté de Sony, la PS4 est à moitié prix chez Amazon qui la propose à 189 euros ou à 249 euros avec FIFA 20 inclus.



En audio, le spécialiste américain des enceintes multiroom Sonos annonce des réductions allant de 30 euros pour la Sonos One SL à 80 euros pour la Sonos Beam. Amazon propose l’excellent casque à réduction de bruit WH-1000XM3 de Sony à 299 euros au lieu de 380 euros et Boulanger le casque Major III Bluetooth de Marshall à 79 euros au lieu de 149 euros.

Attentions aux arnaques et aux mauvaises affaires

Avant de commencer vos achats, ayez toujours à l'esprit que toutes les réductions proposées par les commerçants ne sont pas forcément des bonnes affaires. Pour distinguer les vrais rabais des "fausses" promotions, il est conseillé de comparer les prix sur Internet. Le gouvernement a par ailleurs listé ses recommandations pour limiter le risque d'arnaques et de fraudes en ligne.