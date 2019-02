publié le 19/11/2018 à 08:32

Un mois avant les fêtes de Noël, les commerçants multiplient les promotions chocs pour stimuler l'appétit des consommateurs. Le coup d'envoi du Black Friday, un week-end d'hyperconsommation alimenté par des réductions alléchantes, est donné ce vendredi 23 novembre en France. Importé des États-Unis au début des années 2010, ce phénomène marketing a largement réussi sa greffe dans l'Hexagone où il est désormais solidement installé dans le calendrier commercial au même titre que les soldes.



Ces deux dernières années, le Black Friday s'est imposé comme un événement incontournable pour les marques et les chasseurs de bonnes affaires, aussi bien dans les magasins physiques que dans les boutiques en ligne. L'an passé, l'opération a généré de meilleurs résultats qu'un premier jour de soldes hivernales. En 2016, 15 millions de Français avaient participé à ce long week-end de promotions.

Grandes enseignes de la distribution et e-commerçants n'ont pas attendu vendredi pour lancer leurs rabais et doper leurs résultats. À l'instar d'Amazon, certaines enseignes proposent des offres très attractives depuis déjà une semaine. Le pic des ventes est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'ouverture des promotions, peu après minuit. Mais les offres continueront tout le week-end, jusqu'au lundi 26 novembre pour certaines, jour du Cyber Monday.

Des promotions sur les smartphones

Les produits électroniques sont particulièrement plébiscités par les consommateurs durant le Black Friday. À commencer par les smartphones, particulièrement coûteux en temps normal. La période peut-être l'occasion de changer de modèle en profitant des remises proposées par les constructeurs ou sur les sites Internet des principaux distributeurs.



Toutes les marques sont concernées. CDiscount propose par exemple des réductions intéressantes sur le Galaxy S 9 Plus et l'iPhone X. Les derniers Huawei, comme le Mate 20 et le Mate 20 Pro, devraient aussi bénéficier de réductions conséquentes. Et il y aura de bonnes affaires à réaliser sur les téléphones Honor et Xiaomi, déjà vendus à des tarifs raisonnables en temps normal.



Des iPhone et des Mac enfin soldés par Apple ?

Depuis 2016, la marque à la pomme participe timidement à l'opération en proposant des cartes cadeaux iTunes à l'achat de certains de ses produits dans les Apple Store. La donne a changé cette année. Apple a annoncé sur son site un événement spécial shopping de quatre jours, du 23 au 26 novembre. On ignore encore les contours de l'opération mais le groupe informatique pourrait profiter du Black Friday pour stimuler la demande alors que les ventes des derniers iPhone pourraient être inférieures aux prévisions.



Les promotions sur les produits Apple sont également à chercher du côté des sites marchands comme la Fnac, Darty, Boulanger ou CDiscount, qui proposent des réductions de 10% sur l'achat d'anciens modèles d'iPhone, iPad ou MacBook.



Pensez aussi à jeter un œil du côté d'Amazon. La firme de Cupertino a signé un accord pour ouvrir une boutique officielle sur le site de e-commerce. Les iPhone Xs et Xr, l'Apple Watch 4, le nouvel iPad Pro et les casques Beats seront proposés sur la plateforme dans les prochaines semaines. Jusqu'à présent, on retrouvait surtout des modèles lancés les années précédentes vendus par des magasins d'électronique.

Des rabais sur les consoles de jeu et les ordinateurs

Produits phares des achats de Noël, les consoles de jeu sont aussi très attendues pour le Black Friday. Microsoft et Sony seront encore au rendez-vous cette année. Les deux constructeurs ont déjà annoncé des promotions à venir pour leurs consoles et accessoires, même si les réductions les plus intéressantes sont généralement le fruit des revendeurs tiers.



Microsoft propose jusqu'à 100 euros de réduction pour la Xbox One X sur son site du 18 au 26 novembre. Sony annonce pour sa part des offres imbattables sur le PlayStation Store et chez vos revendeurs en ligne préféré dès le 16 novembre. Des offres sont aussi prévues chez Nintendo.



Le Black Friday peut également être le moment propice pour changer d'ordinateur. Si les promotions ne s'annoncent pas tonitruantes pour la gamme Mac d'Apple, les autres marques comme HP, Spectre, Asus, Huawei ou Microsoft devraient rivaliser de promotions intéressantes sur leurs sites et dans les magasins habituels.

Une semaine de promos chez Amazon, la Fnac et Darty

Comme chaque année, Amazon n'a pas attendu le jour J pour dégainer ses promotions. Le géant du e-commerce, qui a vécu l'an dernier la meilleure période de son histoire en France à l'occasion du Black Friday, renouvelle cette année le "Black Friday Week", une semaine d'opérations spéciales débutée le 16 novembre à minuit. L'an passé, plus de 20.000 articles étaient en promotion dans l'ensemble des catégories du site avec de nombreuses ventes flash toutes les cinq minutes entre 6h et 18h.



Amazon profite aussi du Black Friday pour ouvrir un premier magasin dans la capitale (à une adresse qui n'a pas été encore communiquée). Du 23 novembre au 2 décembre, les Parisiens pourront découvrir des centaines de produits vendus habituellement sur la plateforme. La gamme d'appareils connectés domestiques Echo et les tablettes Kindle devraient être particulièrement mise en avant.



La Fnac, qui faisait partie des premières enseignes participant à l'événement en 2013, lance les hostilités dès le 19 novembre, avec des offres alléchantes sur toutes ses catégories de produits. Début des promotions le 19 novembre également pour Darty et Boulanger. Comme Amazon, les trois distributeurs s'engagent à proposer des prix réduits pendant une semaine. Boulanger annonce jusqu'à 50% de réduction sur les assistants vocaux et 30% sur la maison connectée.

Attentions aux arnaques et aux mauvaises affaires

Avant de commencer vos achats, ayez toujours à l'esprit que toutes les réductions proposées par les commerçants ne sont pas forcément des bonnes affaires. Pour distinguer les vrais rabais des "fausses" promotions, il est conseillé de comparer les prix sur Internet. Le gouvernement a par ailleurs listé ses recommandations pour limiter le risque d'arnaques et de fraudes en ligne.