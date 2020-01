Bientôt un chargeur unique pour tous les smartphones en Europe ?

publié le 15/01/2020 à 16:08

Micro USB 2.0, USB 3.0, USB-C, connecteur 30 broches, prise Lightning... Les câbles pour recharger la batterie des smartphones ne sont pas toujours les mêmes. Pour simplifier la vie des citoyens européens et réduire la pollution électronique générée par ces produits, le Parlement européen milite depuis plusieurs années pour que les fabricants de produits électroniques proposent un chargeur unique pour les smartphones et autres appareils mobiles vendus dans l'Union européenne. Le dossier a fait l'objet d'un nouveau débat à Strasbourg et sera de retour sur la table de la Commission dans quelques jours.

"C'est un sujet qui n'est pas récent, explique à RTL.fr l'eurodéputé socialiste Éric Andrieu. La Commission européenne et les principaux fabricants de smartphones ont signé un accord en 2009 pour harmoniser les chargeurs. Puis une directive a confirmé la volonté du Parlement européen d'imposer un chargeur unique. Depuis, la Commission a consulté beaucoup de fabricants et rien ne s'est passé. Il faut sortir de cette inertie et être efficace".

En plus de constituer un problème pour les consommateurs, l'incompatibilité des chargeurs soulève aussi des préoccupations environnementales. Comme le soulignait un article récent du Wall Street Journal, les gens ont généralement du mal à abandonner les cordons des appareils périmés et obsolètes. Mais lorsqu'ils s'y résolvent, cela représente une importante pollution numérique. Selon l'exécutif européen, 51.000 tonnes de déchets électroniques sont constituées uniquement de chargeurs chaque année sur le continent.

Des mesures contraignantes ?

Le débat parlementaire doit maintenant être suivi d'une résolution qui sera votée en séance plénière en février à Strasbourg. Les eurodéputés souhaitent voir l'exécutif européen serrer la vis aux constructeurs. "La Commission devra très rapidement prendre des mesures contraignantes, estime le député européen LREM Christophe Grudler. On est favorable à un libéralisme réglementé où chacun ne fait pas ce qu'il veut dans son coin. Le but est de faciliter la vie des citoyens de l'Union. On a quelques leviers - des moyens fiscaux, l'accès au marché ou des garanties environnementales - que l'on peut activer pour y parvenir".

À l'heure où l'USB-C est en passe de s'imposer comme un standard commun à la majorité des smartphones Android, l'initiative vise essentiellement Apple et le port propriétaire Lightning de l'iPhone. "Les régulations visant à favoriser la conformité sur le type de connecteur intégré à tous les smartphones empêchent l'innovation plutôt que de l'encourager", avait regretté la firme en 2018. La société avait également souligné que l'apparition d'un chargeur unique générerait une importante pollution électronique en poussant les consommateurs à se procurer un nouveau chargeur.

Reste à savoir si Apple ne sera pas passé de lui-même au standard USB-C le temps que le projet de résolution aboutisse à horizon 2021. La marque à la pomme a déjà amorcé le virage sur ses tablettes et ordinateurs portables les plus récents et des rumeurs font régulièrement état de son intention d'en faire de même sur l'iPhonedans les prochaines années.